По всей стране задерживают сторонников Алексея Навального в преддверии акции против повышения пенсионного возраста

Из московского штаба политика в отделение полиции забрали 8 человек.

В московский штаб Алексея Навального в пятницу пришли 10 полицейских. Свое появление они объяснили тем, что «кто-то в розыске, а еще планируются какие-то нарушения против выборов», написал в своем твиттере координатор штаба Олег Степанов. Задержанных отвезли в ОВД «Даниловское», среди них был глава штаба Николай Ляскин, волонтеры, сотрудники штаба и его посетители.

Полицейские продолжают задерживать и арестовывать сторонников Алексея Навального в ряде российских городов. В Краснодаре на 10 суток арестован координатор штаба Навального Размик Симонян, причиной названо неповиновение полиции, на семь суток за мелкое хулиганство посадили активиста Александра Савельева. Как пишет портал «Медуза», в протоколе сказано, что он «размахивал руками, громко выражался нецензурной бранью и не реагировал на замечания прохожих». Активистку из Кемерова Серафиму Тебенихину вызвали повесткой в суд в день, когда назначена акция протеста.

Координатора штаба Навального в Омске Ольгу Картавцеву оштрафовали на 20 тысяч рублей за «преждевременную агитацию». В Томске сотрудники Центра «Э» задержали организатора акции против пенсионной реформы Андрея Фатеева. На активиста составили административный протокол об организации акции без уведомления. Задержания сторонников Навального прошли в Саратове, Екатеринбурге, Комсомольске-на-Амуре.

Сам Алексей Навальный был арестован на 30 суток в конце августа, его обвинили в нарушениях при проведении акции в январе.