Следователи завели уголовное дело после жалоб заключенных керченской колонии на пытки

По сведениям правозащитников осужденные систематически подвергаются избиениям.

Каждого заключенного, прибывшего в колонию №2, сразу же по приезду жестоко избивают. Об этом проекту «Гулаг-инфо» ранее рассказал глава организации «Центр помощи иностранным гражданам и противодействия незаконной миграции» Роман Кайфаджян. По словам правозащитника, это происходит в полуразрушенном здании у въезда в ИК. В избиении постоянно принимают участие двое осужденных. Кроме того, систематически отбывающих наказания бьют в помещениях, не оборудованных камерами – в том числе в помещении дежурной части и служебных кабинетах. Эти данные членам ОНК передали сами заключенные.

Также Кайфаджян сообщал о вымогательствах, которыми занимаются как осужденные, так и сотрудники ФСИН. По сведениям правозащитника, в колонии организована торговая точка, где осуждённые с согласия руководства продают запрещённые продукты питания, а также то, что удалось своровать из столовой. По итогам проверки этих сообщений, следственный комитет завел дело о превышении должностных полномочий в отношении сотрудников колонии.

По данным «Гулаг-инфо», заключенным, которые написали жалобы, угрожали физической расправой и ужесточением условий содержания.