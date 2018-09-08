Польскому историку Лукашу Адамскому запретили въезд в Россию до 2021 года
Как рассказал «Эху» сам Адамский, кому-то в ФСБ могло не понравиться что в «Центре польско-российского диалога и согласия» говорили о реальных проблемах отношений между двумя странами.
В прошлом году ФСБ потребовала досрочно покинуть Россию другого польского историка, профессора Ягеллонского университета Хенрыка Глембоцкого. Так в России ответили на решение польского Агентства внутренней безопасности о высылке новосибирского ученого Дмитрия Карнаухова, которого обвинили в «пророссийской пропаганде».
Комментарии7
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post_v 08 сентября 2018 | 13:13
После этого на память приходят две фразы:
"Польша - это уродливое детище Версальского мира" (Молотов, 1939)
"Украина - это вообще не государство" (Путин, 2008).
pravdatut 08 сентября 2018 | 13:23
РФ не государство, а неуклюжая империя зла.
igorkot____1 08 сентября 2018 | 13:28
pravdatut: Правильно пишется Ымпэрия Зла.
dtyzgblfhfc 08 сентября 2018 | 13:27
а чё пшехчик потерял в России! пускай у себя в пшехии гадит!
venq 08 сентября 2018 | 13:40
dtyzgblfhfc: верно! всякий чужой историк власти большой вред нанести может, раскрыв какой-нибудь её исторический позор перед народом. :D
neon999 08 сентября 2018 | 13:30
Ну ладно, россияне, привыкшие когда их гнобят и возлюбившие своих палачей.
А польских-то историков чего в Мордор так тянет, что пинками их выгоняют ?
Поцивилизованнее стран вокруг мало им, что ли ?
equus 08 сентября 2018 | 13:56
neon999:
Предмет их научных изысканий тянет, Что ещё...