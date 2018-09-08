Польскому историку Лукашу Адамскому запретили въезд в Россию до 2021 года

Как рассказал «Эху» сам Адамский, кому-то в ФСБ могло не понравиться что в «Центре польско-российского диалога и согласия» говорили о реальных проблемах отношений между двумя странами.

В прошлом году ФСБ потребовала досрочно покинуть Россию другого польского историка, профессора Ягеллонского университета Хенрыка Глембоцкого. Так в России ответили на решение польского Агентства внутренней безопасности о высылке новосибирского ученого Дмитрия Карнаухова, которого обвинили в «пророссийской пропаганде».