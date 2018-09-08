Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уточнить границы с Ингушетией
Для этого он создал специальную республиканскую комиссию.
Разрешить территориальный спор между Чечней и Ингушетией, ведущийся с 90-х годов, поручено спикеру чеченского парламента Магомеду Даудову. Комиссия под его руководством, как пишет издание «Кавказский узел», должна организовать подготовку и анализ документов, касающихся границы между республиками. Речь идет о принадлежности двух районов. При этом в конце августа общественная организация «Опора Ингушетии» сообщала о строительных работах, начатых рабочими из Чечни под охраной чеченских силовиков. Они, как утверждают активисты, пытались установить пост ДПС в районе селения Аршты. По словам представителей организации, рабочие продвинулись вглубь Ингушетии на несколько километров, однако власти республики оставили эти действия без публичной реакции. Молчание местных властей вызывает беспокойство местных жителей, рассказал «Эху» бывший пресс-секретарь главы Ингушетии, адвокат Калой Ахильгов.
В свою очередь, пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов в интервью «Эху» сказал, что строительная техника на границе Чечни и Ингушетии занимается исключительно хозяйственной деятельностью.
Кадыров более пяти лет назад потребовал включить в состав Чечни ряд населенных пунктов Сунженского района Ингушетии, в том числе селение Аршты. Тогда между силовиками двух регионов в этом селе произошло столкновение, шестеро полицейских были ранены.
Формально граница между Чечней и Ингушетией была определена в 1934 году, но ее демаркация по ряду причин до сих пор не проведена.
Стремление Рамзана Кадырова расширить и укрепить границу с Ингушетией – это проявление сложившейся в регионе властной вертикали. Такое мнение в интервью «Эху» высказал независимый политолог Дмитрий Орешкин.
Агрессия – это необходимый элемент для поддержания в форме чеченской власти, считает Дмитрий Орешкин.
Комментарии6
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ramun 08 сентября 2018 | 13:27
Чечено-ингушские разборки очень кстати
Путин всех помирит и будет иротворцем
Вне России он уже миротворец знатный
Ему туда сейчас нежелательно,да и не позволительно.
akademik_ugarov_56 08 сентября 2018 | 13:39
Полностью поддерживаю коллегу Кадырова.
Граница установлена неправильно, многие исконно Чеченские земли незаконно отнесены к соседним регионам.
kryimzdick 08 сентября 2018 | 13:47
akademik_ugarov_56: Это им пол-Казахстана причитается?
dedmoroz 08 сентября 2018 | 13:28
Да они не только в Ингушетии "исключительно хозяйственной деятельностью" занимаются.
henry52 08 сентября 2018 | 13:42
Ваша граница проходит по реке Лимпопо...
victor_ou 08 сентября 2018 | 13:53
Ой лю-лю.
В итоге никому мало не покажется.