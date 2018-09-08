Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уточнить границы с Ингушетией

Для этого он создал специальную республиканскую комиссию.

Разрешить территориальный спор между Чечней и Ингушетией, ведущийся с 90-х годов, поручено спикеру чеченского парламента Магомеду Даудову. Комиссия под его руководством, как пишет издание «Кавказский узел», должна организовать подготовку и анализ документов, касающихся границы между республиками. Речь идет о принадлежности двух районов. При этом в конце августа общественная организация «Опора Ингушетии» сообщала о строительных работах, начатых рабочими из Чечни под охраной чеченских силовиков. Они, как утверждают активисты, пытались установить пост ДПС в районе селения Аршты. По словам представителей организации, рабочие продвинулись вглубь Ингушетии на несколько километров, однако власти республики оставили эти действия без публичной реакции. Молчание местных властей вызывает беспокойство местных жителей, рассказал «Эху» бывший пресс-секретарь главы Ингушетии, адвокат Калой Ахильгов.

В свою очередь, пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов в интервью «Эху» сказал, что строительная техника на границе Чечни и Ингушетии занимается исключительно хозяйственной деятельностью.

Кадыров более пяти лет назад потребовал включить в состав Чечни ряд населенных пунктов Сунженского района Ингушетии, в том числе селение Аршты. Тогда между силовиками двух регионов в этом селе произошло столкновение, шестеро полицейских были ранены.

Формально граница между Чечней и Ингушетией была определена в 1934 году, но ее демаркация по ряду причин до сих пор не проведена.

Стремление Рамзана Кадырова расширить и укрепить границу с Ингушетией – это проявление сложившейся в регионе властной вертикали. Такое мнение в интервью «Эху» высказал независимый политолог Дмитрий Орешкин.

Агрессия – это необходимый элемент для поддержания в форме чеченской власти, считает Дмитрий Орешкин.