Пресс-секретарь главы Чечни: Никаких территориальных споров между Чечней и Ингушетией нет
Никаких территориальных споров между Чечней и Ингушетией нет. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов.
Таким образом он прокомментировал информацию о том, что Рамзан Кадыров потребовал уточнить границы Чечни. Для этого была создана специальная комиссия.
Ранее, в конце августа, общественная организация «Опора Ингушетии» сообщила о строительных работах, начатых рабочими из Чечни под охраной чеченских силовиков в Ингушетии. По данным активистов, работы ведутся в Сунженском районе Ингушетии близ административной границы между республиками.
По словам Каримова, «речь идет о самой обыкновенной рутинной работе» по восстановлению зоны, где долгое время был режим контртеррористической операции. «Сейчас пришло время восстановить коммуникации. Нет никакой напряженности или непонимания в этом вопросе. Это два субъекта Российской Федерации, между ними административная граница, она проведена известно где. Никто столбованием не занимается. В данном случае идет восстановление дороги, которая существует многие десятилетия, по ней ездили в горы», — рассказал пресс-секретарь главы Чечни.
Кроме того, А.Каримов отметил, что в этой местности расположено «огромное количество памятников архитектуры и истории, которые нужно восстановить, и проложить к ним туристические маршруты». «Нужно обживать этот район. Мы приступаем к введению в хозяйственную деятельность этой нашей территории», — уточнил он.
Каримов подчеркнул, что «те, кто пытаются придать этим действиям другую окраску, заинтересованы в создании напряженности между субъектами». «На данной территории никаких вопросов нет, потому что нет двоякого чтения прохождения административной границы. Все это тщетные попытки, ничего тут спровоцировать не удастся. Ингушскому и чеченскому народам нечего делить. Мы один народ, у нас одни корни, одна история, один язык», — заключил он.
Комментарии2
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malorus_kiev152 08 сентября 2018 | 12:50
Крупнейшую в Ингушетии школу открыли в Назрановском районе.
https://tass.ru/v-strane/5517895
На предприятии «Ягоды Карелии» открыто новое производство.
http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2018/09/0903_10.html
В Санкт-Петербурге спущен на воду плавучий кран СПК-54150.
http://fleetphoto.ru/photo/257507/?vid=83682
В Тульской области открыли второй в регионе центр для одарённых детей.
https://tass.ru/obschestvo/5518001
На ВДНХ открылся образовательный комплекс «Техноград».
https://www.mos.ru/mayor/themes/15299/4979050/
ugas 08 сентября 2018 | 13:36
Все, как у больших, и этот "пургу несет".