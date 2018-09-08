Пресс-секретарь главы Чечни: Никаких территориальных споров между Чечней и Ингушетией нет

Никаких территориальных споров между Чечней и Ингушетией нет. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что Рамзан Кадыров потребовал уточнить границы Чечни. Для этого была создана специальная комиссия.

Ранее, в конце августа, общественная организация «Опора Ингушетии» сообщила о строительных работах, начатых рабочими из Чечни под охраной чеченских силовиков в Ингушетии. По данным активистов, работы ведутся в Сунженском районе Ингушетии близ административной границы между республиками.

По словам Каримова, «речь идет о самой обыкновенной рутинной работе» по восстановлению зоны, где долгое время был режим контртеррористической операции. «Сейчас пришло время восстановить коммуникации. Нет никакой напряженности или непонимания в этом вопросе. Это два субъекта Российской Федерации, между ними административная граница, она проведена известно где. Никто столбованием не занимается. В данном случае идет восстановление дороги, которая существует многие десятилетия, по ней ездили в горы», — рассказал пресс-секретарь главы Чечни.

Кроме того, А.Каримов отметил, что в этой местности расположено «огромное количество памятников архитектуры и истории, которые нужно восстановить, и проложить к ним туристические маршруты». «Нужно обживать этот район. Мы приступаем к введению в хозяйственную деятельность этой нашей территории», — уточнил он.

Каримов подчеркнул, что «те, кто пытаются придать этим действиям другую окраску, заинтересованы в создании напряженности между субъектами». «На данной территории никаких вопросов нет, потому что нет двоякого чтения прохождения административной границы. Все это тщетные попытки, ничего тут спровоцировать не удастся. Ингушскому и чеченскому народам нечего делить. Мы один народ, у нас одни корни, одна история, один язык», — заключил он.