Россиянка Александра Трусова впервые в истории женского фигурного катания исполнила четверной Лутц
Это произошло на этапе юниорского Гран-при в Каунасе. Спортсменке 14 лет. Ее тренирует Этери Тутберидзе. Лутц – прыжок второй по сложности в фигурном катании после Акселя.
Александра Трусова в Каунасе установила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме программ.
Комментарии1
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sm59 08 сентября 2018 | 13:30
Неужели и эта слиняет за границу?
Чем тогда останется гордиться российскому патриоту? Чем тогда жить?!!!!