В США разработали перехватчик российского гиперзвукового оружия
Об этом пишет издание Тhe Drivе. Управление исследовательских проектов Пентагона представило перехватчик Глайд Брейкер, который направлен, в частности, против ракет «Авангард» и «Кинжал». Ранее сообщалось, что Минобороны США и компания Локхид Мартин заключили контракт на создание прототипа гиперзвуковой ракеты стоимостью более девятисот миллионов долларов.
О новейшем российском вооружении заявил президент Путин во время своего послания федеральному собранию.
Комментарии37
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vasyakirin 08 сентября 2018 | 12:34
Конечно, куда союзмультфильму до Диснея.......
igorkot____1 08 сентября 2018 | 12:39
Ну чего писать чушь. Никакого перехватчика не разработали. Разговор шел лишь о концепции перехватчика.
xoxlodupa 08 сентября 2018 | 12:46
igorkot____1: Сэр ! Тут в нашем обчестве , все что не напишет Эхо ,является чистейшей правдой не требующей никаких доказательств ! Все кто не согласен с Эхой ,автоматически становятся ватниками ,пригожинцами и путиноидами ! Я надеюсь что в будущем ,вы не повторите своих ошибок .
А.А.ВЕНЕДИКТОВ
bereshliberalivjamu 08 сентября 2018 | 12:36
Миллиард распилен.
mikhail_spb_ 08 сентября 2018 | 12:37
Интересно, чем ответит нацдилер?
Ведь такую наглую выходку американцев нельзя оставить без ответа!
eniro 08 сентября 2018 | 12:45
mikhail_spb_: Отвечать будет... Соловьев.
sbk 08 сентября 2018 | 13:26
mikhail_spb_:
Новый мультик можно показать.
kamen_12 08 сентября 2018 | 12:37
Быстро путиноиды отпор получили! Украине тоже дадут это оружие.
eniro 08 сентября 2018 | 12:43
kamen_12: Не дадут. Время подлета мало. Но, чем то другим, поделятся.
drgonish 08 сентября 2018 | 13:04
kamen_12:
:))
piterjanis 08 сентября 2018 | 13:09
kamen_12: Скоро(с)
malorus_kiev152 08 сентября 2018 | 12:43
Ну-ну. Пусть попробуют успеть, учитывая то, что могут легко откуда угодно с подводной лодки жахнуть.
Уралвагонзавод поставил вагоны для хранения топлива ракеты «Ангара».
http://rostec.ru/news/uralvagonzavod-postavil-vagony-dlya-khraneniya-topliva-rakety-angara/
kryimzdick 08 сентября 2018 | 13:05
malorus_kiev152: С уже просверленными отверстиями в обшивке?
vovan19 08 сентября 2018 | 12:44
"Однако более детального концепта оборонное агентство представить публике не смогло. О показе хоть сколько-нибудь реалистичного прототипа или подробном объяснении принципа работы перехватчика, который якобы сможет отследить и уничтожить гиперзвуковые ракеты, речи не идет."
Дырку от бублика они разработали.
pavelmistery 08 сентября 2018 | 12:50
vovan19: Как и «Кинжал»
xoxlodupa 08 сентября 2018 | 12:58
pavelmistery: Научное агентство Министерства обороны США (DARPA) разработало концепт перехватчика Glide Breaker в ответ на создание в России гиперзвуковых ракет «Кинжал». Об этом пишет The Drive.
Задумка представляет собой небольшой летательный аппарат, «кинетически воздействующий» на угрозу — не обладающий боезарядом, а сбивающий цель прямым попаданием. Издание уточняет, что разработка «похожа на попытку пулей сбить другую пулю».
liquidsky__ 08 сентября 2018 | 12:45
А как прокладоны пели, что никакого сверхзвукого оружия у России нет. Да и экономика разорвана в клочья )) А тут пятиконечные им такую свинью подкинули, придется на ходу переобуваться отечественным лизунам западных задниц.
pavelmistery 08 сентября 2018 | 12:57
liquidsky__: Разработка перехватчика идет с 2012 года
liquidsky__ 08 сентября 2018 | 13:04
pavelmistery: Перехватчика несуществующих ракет? Ох и знатно пилят деньги американских налогоплатильщиков )
agamasat 08 сентября 2018 | 12:46
Ждем теперь сверхсветовое оружие от россии...)
xoxlodupa 08 сентября 2018 | 12:49
agamasat: Ты от пиндосов то этого не дождешься , помрешь раньше !)
ly4_sveta 08 сентября 2018 | 12:51
Только перехватывать будет нечего. Все понты
и блеф убогого уголовника, возомнившего себя
Наполеоном.)))
tomorrow_never_knows 08 сентября 2018 | 12:51
Повелись на мультики...
sbk 08 сентября 2018 | 12:55
Ну вот... Что теперь, совсем пенсии отменять?
agamasat 08 сентября 2018 | 13:01
sbk: терпилам терпеть сам "бог" велел. Нам власть за то и памятники ставит, как особо вяликим.
put__out 08 сентября 2018 | 13:01
Придется кремлю, еще как следует поднапрячь российских пенсов и трудящихся терпил. Так победим...
drgonish 08 сентября 2018 | 13:01
{на создание прототипа гиперзвуковой ракеты стоимостью более девятисот миллионов]
Неплохой распильчик.
Стоимость одного их летающего ведра с аэродинамикой кирпича B2 - 2 000 000 000 долларов. А час его полета стоит 130 000 долларов.
Ну, а так-то в США ни коррупции ни НДС нету. Угу.
ensebeo 08 сентября 2018 | 13:11
drgonish: Так в чем коррупция-то?
drgonish 08 сентября 2018 | 13:31
ensebeo:
Давай пример попроще,
On the west coast of the US, a new fully actuated signal is estimated to cost $300,000.
Отсюда: https://clck.ru/EJj7u
300 000 долларов в рублях - это около 20 миллионов, и это коррупцией не считается. У нас коррупцией считается, когда за новый светофор платят 1 миллион. И воют от негодования, когда в Москве собираются установить сфетофоры по 5 миллионов.
exev 08 сентября 2018 | 13:42
drgonish: А сколько денег на содержание флота уходит. То ли дело Кузнецов. Заправили мазутом и в путь
kryimzdick 08 сентября 2018 | 13:04
По американцам ударим нашими дырочками в обшивке!
seryj_wolk 08 сентября 2018 | 13:07
Ничего, кроме пенсионного фонда в рфии есть еще и медицина, образование и наука. Вот оттуда и будут черпать недостающие миллиарды и триллионы на военные нужды.
epynda 08 сентября 2018 | 13:09
Американская ракета стоит почти миллиард, а российская, меньше миллиона....
ensebeo 08 сентября 2018 | 13:19
epynda: ссылку на стоимость российской ракеты- в студию!
abidas 08 сентября 2018 | 13:17
Аксиома
на каждую хитрую жо...пардон, гайку
всегда найдётся болт со спецрезьбой
skull100 08 сентября 2018 | 13:31
ну конечно конечно пусть скажут что они еще изобрели протонный двигатель на антиматерии шутники
psixolog 08 сентября 2018 | 13:45
на создание что то типа подобного перехватчика у американцев уйдет не менее десяти лет .. заявили российские эксперты...