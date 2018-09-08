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12:30, 08 сентября 2018

В США разработали перехватчик российского гиперзвукового оружия

Об этом пишет издание Тhe Drivе. Управление исследовательских проектов Пентагона представило перехватчик Глайд Брейкер, который направлен, в частности, против ракет «Авангард» и «Кинжал». Ранее сообщалось, что Минобороны США и компания Локхид Мартин заключили контракт на создание прототипа гиперзвуковой ракеты стоимостью более девятисот миллионов долларов.

О новейшем российском вооружении заявил президент Путин во время своего послания федеральному собранию.

Комментарии

37

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vasyakirin 08 сентября 2018 | 12:34

Конечно, куда союзмультфильму до Диснея.......

igorkot____1 08 сентября 2018 | 12:39

Ну чего писать чушь. Никакого перехватчика не разработали. Разговор шел лишь о концепции перехватчика.

xoxlodupa 08 сентября 2018 | 12:46

igorkot____1: Сэр ! Тут в нашем обчестве , все что не напишет Эхо ,является чистейшей правдой не требующей никаких доказательств ! Все кто не согласен с Эхой ,автоматически становятся ватниками ,пригожинцами и путиноидами ! Я надеюсь что в будущем ,вы не повторите своих ошибок .
А.А.ВЕНЕДИКТОВ

bereshliberalivjamu 08 сентября 2018 | 12:36

Миллиард распилен.

mikhail_spb_ 08 сентября 2018 | 12:37


Интересно, чем ответит нацдилер?
Ведь такую наглую выходку американцев нельзя оставить без ответа!

eniro 08 сентября 2018 | 12:45

mikhail_spb_: Отвечать будет... Соловьев.

sbk 08 сентября 2018 | 13:26

mikhail_spb_:
Новый мультик можно показать.

kamen_12 08 сентября 2018 | 12:37

Быстро путиноиды отпор получили! Украине тоже дадут это оружие.

eniro 08 сентября 2018 | 12:43

kamen_12: Не дадут. Время подлета мало. Но, чем то другим, поделятся.

drgonish 08 сентября 2018 | 13:04

kamen_12:
:))

piterjanis 08 сентября 2018 | 13:09

kamen_12: Скоро(с)

malorus_kiev152 08 сентября 2018 | 12:43

Ну-ну. Пусть попробуют успеть, учитывая то, что могут легко откуда угодно с подводной лодки жахнуть.

Уралвагонзавод поставил вагоны для хранения топлива ракеты «Ангара».
http://rostec.ru/news/uralvagonzavod-postavil-vagony-dlya-khraneniya-topliva-rakety-angara/

kryimzdick 08 сентября 2018 | 13:05

malorus_kiev152: С уже просверленными отверстиями в обшивке?

vovan19 08 сентября 2018 | 12:44

"Однако более детального концепта оборонное агентство представить публике не смогло. О показе хоть сколько-нибудь реалистичного прототипа или подробном объяснении принципа работы перехватчика, который якобы сможет отследить и уничтожить гиперзвуковые ракеты, речи не идет."
Дырку от бублика они разработали.

pavelmistery 08 сентября 2018 | 12:50

vovan19: Как и «Кинжал»

xoxlodupa 08 сентября 2018 | 12:58

pavelmistery: Научное агентство Министерства обороны США (DARPA) разработало концепт перехватчика Glide Breaker в ответ на создание в России гиперзвуковых ракет «Кинжал». Об этом пишет The Drive.

Задумка представляет собой небольшой летательный аппарат, «кинетически воздействующий» на угрозу — не обладающий боезарядом, а сбивающий цель прямым попаданием. Издание уточняет, что разработка «похожа на попытку пулей сбить другую пулю».

liquidsky__ 08 сентября 2018 | 12:45

А как прокладоны пели, что никакого сверхзвукого оружия у России нет. Да и экономика разорвана в клочья )) А тут пятиконечные им такую свинью подкинули, придется на ходу переобуваться отечественным лизунам западных задниц.

pavelmistery 08 сентября 2018 | 12:57

liquidsky__: Разработка перехватчика идет с 2012 года

liquidsky__ 08 сентября 2018 | 13:04

pavelmistery: Перехватчика несуществующих ракет? Ох и знатно пилят деньги американских налогоплатильщиков )

agamasat 08 сентября 2018 | 12:46

Ждем теперь сверхсветовое оружие от россии...)

xoxlodupa 08 сентября 2018 | 12:49

agamasat: Ты от пиндосов то этого не дождешься , помрешь раньше !)

ly4_sveta 08 сентября 2018 | 12:51

Только перехватывать будет нечего. Все понты
и блеф убогого уголовника, возомнившего себя
Наполеоном.)))

tomorrow_never_knows 08 сентября 2018 | 12:51

Повелись на мультики...

sbk 08 сентября 2018 | 12:55

Ну вот... Что теперь, совсем пенсии отменять?

agamasat 08 сентября 2018 | 13:01

sbk: терпилам терпеть сам "бог" велел. Нам власть за то и памятники ставит, как особо вяликим.

put__out 08 сентября 2018 | 13:01

Придется кремлю, еще как следует поднапрячь российских пенсов и трудящихся терпил. Так победим...

drgonish 08 сентября 2018 | 13:01

{на создание прототипа гиперзвуковой ракеты стоимостью более девятисот миллионов]

Неплохой распильчик.

Стоимость одного их летающего ведра с аэродинамикой кирпича B2 - 2 000 000 000 долларов. А час его полета стоит 130 000 долларов.

Ну, а так-то в США ни коррупции ни НДС нету. Угу.

ensebeo 08 сентября 2018 | 13:11

drgonish: Так в чем коррупция-то?

drgonish 08 сентября 2018 | 13:31

ensebeo:

Давай пример попроще,

On the west coast of the US, a new fully actuated signal is estimated to cost $300,000.
Отсюда: https://clck.ru/EJj7u

300 000 долларов в рублях - это около 20 миллионов, и это коррупцией не считается. У нас коррупцией считается, когда за новый светофор платят 1 миллион. И воют от негодования, когда в Москве собираются установить сфетофоры по 5 миллионов.

exev 08 сентября 2018 | 13:42

drgonish: А сколько денег на содержание флота уходит. То ли дело Кузнецов. Заправили мазутом и в путь

kryimzdick 08 сентября 2018 | 13:04

По американцам ударим нашими дырочками в обшивке!

seryj_wolk 08 сентября 2018 | 13:07

Ничего, кроме пенсионного фонда в рфии есть еще и медицина, образование и наука. Вот оттуда и будут черпать недостающие миллиарды и триллионы на военные нужды.

epynda 08 сентября 2018 | 13:09

Американская ракета стоит почти миллиард, а российская, меньше миллиона....

ensebeo 08 сентября 2018 | 13:19

epynda: ссылку на стоимость российской ракеты- в студию!

abidas 08 сентября 2018 | 13:17

Аксиома
на каждую хитрую жо...пардон, гайку
всегда найдётся болт со спецрезьбой

skull100 08 сентября 2018 | 13:31

ну конечно конечно пусть скажут что они еще изобрели протонный двигатель на антиматерии шутники

psixolog 08 сентября 2018 | 13:45

на создание что то типа подобного перехватчика у американцев уйдет не менее десяти лет .. заявили российские эксперты...

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