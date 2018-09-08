Президент Путин предложил уменьшить срок выплаты пособий по безработице для всех, кроме людей предпенсионного возраста
Это предусматривают поправки к законопроекту о пенсионной реформе, опубликованные на сайте главы государства. Тем, кто впервые ищет работу или были уволены за нарушения трудовой дисциплины, а также работали меньше 26 недель за последний год, предлагается платить пособие не шесть месяцев, а три, остальным шесть месяцев – вместо года.
Люди предпенсионного возраста, которых уволили по любым основаниям, должны будут получать пособие по безработице в течение года.
Комментарии28
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mikhail_spb_ 08 сентября 2018 | 12:34
Грабёж безропотного народонаселения продолжается.
Это при том, что количество вакансий уменьшается, как и зарплата.
danko1 08 сентября 2018 | 12:47
mikhail_spb_: Интересно, о размерах пособия знает тот, ктио цинично заявил, что не знает доходов подельников и своей зарплаты?
Он даже не знал, хватит ли ему тысячи, которую любезно ему дали, на покупку мороженого в Жуковском.
Как может управлять страной тот, кто не знает цену деньгам и как люди живут?
alexakimfaa 08 сентября 2018 | 13:11
danko1: А вот так - народ ходил на т.н. "выборы"?..Ходил..Голосовал за "солнцеликого"?..Голосовал..Вот,в качестве "поощрения" народа.за "всенародную поддержку", "царь" и вносит такие законопроекты и дополнения к законам...
evgolius7 08 сентября 2018 | 12:49
Президент Путин предложил уменьшить срок выплаты пособий по безработице для всех, кроме людей предпенсионного возраста...
И это предлагает человек который уже 20 лет живёт на гособеспечении...
Он вообще знает в какой стране он правит?
Только и видит страну из своего бронированного авто...
justitia 08 сентября 2018 | 13:32
evgolius7: ну, если народ позволяет ему это делать, то что тут скажешь? Зато "демшиза" , как выясняется, единственный враг народа. :))
ramun 08 сентября 2018 | 13:37
mikhail_spb_: А вы думали искандеры зря смеялись?
Они над вами смеялись,толь вы не понимали.
encopresis 08 сентября 2018 | 12:42
Ай молодец! Я был совсем недавно предпенсионным, а теперь я снова стал молодым и, случись чего, пособие мне не полагается на ближайшие 5 лет. Спасибо вова!
plank1957 08 сентября 2018 | 12:43
Наготове еще одна обдираловка.
ly4_sveta 08 сентября 2018 | 12:47
Мразь! Чтоб ему ни дна, ни покрышки!
i_c_e 08 сентября 2018 | 12:49
Мудрый подход. Не «увеличить срок выплаты гражданам предпенсионного возраста», а сократить остальным. Надо бы и с остальным так — не увеличить зарплату силовым структурам, а уменьшить всем другим бюджетникам. Не выдавать пособие по уходу за ребёнком, а вычитать из доходов тех, у кого нет детей до 1,5 лет. Так казна и наполнится, глядишь. Какой новый мост или туннель, например, на о. Врангеля можно будет построить.
mozhem_povtorit 08 сентября 2018 | 12:50
>для всех, кроме людей предпенсионного возраста
Либерасы из правительства хотели уменьшить для всех, но Президент отбил у них льготу для пожилых!
bugbugbug 08 сентября 2018 | 13:06
mozhem_povtorit: Ох и сильны правительственные либерасы, даже опг озеро нагибают одной левой. Уже 20 лет вова с ними борется день и ночь, никак не может одолеть. Недавно вот медведа переназначил, засучил рукова и еще 6 лет будет бороться в поте лица.
mozhem_povtorit 08 сентября 2018 | 13:12
bugbugbug: После 2024 года он их точно уничтожит! Главное приходите на выборы и поддержите!
alexakimfaa 08 сентября 2018 | 13:14
mozhem_povtorit: И это всё,на что "царь" способен?..
mozhem_povtorit 08 сентября 2018 | 13:31
alexakimfaa: Либерасы пока еще очень сильны, а достаточную для их уничтожения силу Путин наберет к 2024 году.
severnaj 08 сентября 2018 | 13:36
mozhem_povtorit: Ты точно знаешь, что к 2024 году не будет Путина, а может и тебя - ну свалишь куда-нибудь, подзаработаешь на вылизывании задниц, деньги-то не воняют. И заживешь себе в греции, например....
justitia 08 сентября 2018 | 13:34
mozhem_povtorit: разумеется, это "либерасты" во всем виноваты: отняли крым, начали войну на Донбассе и в Сирии, нарвались на очень тяжелые , разорительные для страны санкции , все это либерасы. да-да.
agamasat 08 сентября 2018 | 12:58
благодетель наш... ёпсь. Доллар уже за 70 руб., а евро - к 81 руб. подбирается.
detul 08 сентября 2018 | 12:58
Какой молодец !! И эти решения кардинально уменьшат безработицу в стране. Поскольку кому оно нужно - идти на биржу труда, если там денег не дают и предлагают только низкооплачиваемые вакансии ??
eduard53 08 сентября 2018 | 12:59
Нашёл крысёныш очередных "богачей" для ощипывания ...
timbuktu 08 сентября 2018 | 12:59
а чего он об этом не сказал,когда "смягчал" пенсионную"реформу"?
equus 08 сентября 2018 | 13:00
А может вообще отменить, вместе с пенсиями..???
Социальное государство, мля!...
forward 08 сентября 2018 | 13:11
Во всем мире есть пособие по бедности, если денег мало зарабатываешь или на работу не можешь устроиться. Даже в США. А у нас пожилому человеку год пособие будут платить, а потом... сдохнуть?
ugas 08 сентября 2018 | 13:48
forward: Так на это пособие и год не проживешь, сдохнешь.
neon001 08 сентября 2018 | 13:24
а вот свой рост он согласился бы еще уменьшить?
mila635 08 сентября 2018 | 13:26
Какая же мерзлота этот упарь!
ramun 08 сентября 2018 | 13:40
За Родину!!!За Путина!!!
И хоть камни с неба!!!
И что там ещё... можемповторитьдедывоеваликрымнашискандерысмеются.
УРА.
ugas 08 сентября 2018 | 13:44
Счастье-то какое! Ну, теперь люди заживут. Вот только неплохо бы Путину самому попробовать прожить на это пособие.