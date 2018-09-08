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12:30, 08 сентября 2018

Президент Путин предложил уменьшить срок выплаты пособий по безработице для всех, кроме людей предпенсионного возраста

Это предусматривают поправки к законопроекту о пенсионной реформе, опубликованные на сайте главы государства. Тем, кто впервые ищет работу или были уволены за нарушения трудовой дисциплины, а также работали меньше 26 недель за последний год, предлагается платить пособие не шесть месяцев, а три, остальным шесть месяцев – вместо года.

Люди предпенсионного возраста, которых уволили по любым основаниям, должны будут получать пособие по безработице в течение года.

Комментарии

28

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mikhail_spb_ 08 сентября 2018 | 12:34


Грабёж безропотного народонаселения продолжается.
Это при том, что количество вакансий уменьшается, как и зарплата.

danko1 08 сентября 2018 | 12:47

mikhail_spb_: Интересно, о размерах пособия знает тот, ктио цинично заявил, что не знает доходов подельников и своей зарплаты?
Он даже не знал, хватит ли ему тысячи, которую любезно ему дали, на покупку мороженого в Жуковском.
Как может управлять страной тот, кто не знает цену деньгам и как люди живут?

alexakimfaa 08 сентября 2018 | 13:11

danko1: А вот так - народ ходил на т.н. "выборы"?..Ходил..Голосовал за "солнцеликого"?..Голосовал..Вот,в качестве "поощрения" народа.за "всенародную поддержку", "царь" и вносит такие законопроекты и дополнения к законам...

evgolius7 08 сентября 2018 | 12:49

Президент Путин предложил уменьшить срок выплаты пособий по безработице для всех, кроме людей предпенсионного возраста...

И это предлагает человек который уже 20 лет живёт на гособеспечении...
Он вообще знает в какой стране он правит?
Только и видит страну из своего бронированного авто...

justitia 08 сентября 2018 | 13:32

evgolius7: ну, если народ позволяет ему это делать, то что тут скажешь? Зато "демшиза" , как выясняется, единственный враг народа. :))

ramun 08 сентября 2018 | 13:37

mikhail_spb_: А вы думали искандеры зря смеялись?
Они над вами смеялись,толь вы не понимали.

encopresis 08 сентября 2018 | 12:42

Ай молодец! Я был совсем недавно предпенсионным, а теперь я снова стал молодым и, случись чего, пособие мне не полагается на ближайшие 5 лет. Спасибо вова!

plank1957 08 сентября 2018 | 12:43

Наготове еще одна обдираловка.

ly4_sveta 08 сентября 2018 | 12:47

Мразь! Чтоб ему ни дна, ни покрышки!

i_c_e 08 сентября 2018 | 12:49

Мудрый подход. Не «увеличить срок выплаты гражданам предпенсионного возраста», а сократить остальным. Надо бы и с остальным так — не увеличить зарплату силовым структурам, а уменьшить всем другим бюджетникам. Не выдавать пособие по уходу за ребёнком, а вычитать из доходов тех, у кого нет детей до 1,5 лет. Так казна и наполнится, глядишь. Какой новый мост или туннель, например, на о. Врангеля можно будет построить.

mozhem_povtorit 08 сентября 2018 | 12:50

>для всех, кроме людей предпенсионного возраста

Либерасы из правительства хотели уменьшить для всех, но Президент отбил у них льготу для пожилых!

bugbugbug 08 сентября 2018 | 13:06

mozhem_povtorit: Ох и сильны правительственные либерасы, даже опг озеро нагибают одной левой. Уже 20 лет вова с ними борется день и ночь, никак не может одолеть. Недавно вот медведа переназначил, засучил рукова и еще 6 лет будет бороться в поте лица.

mozhem_povtorit 08 сентября 2018 | 13:12

bugbugbug: После 2024 года он их точно уничтожит! Главное приходите на выборы и поддержите!

alexakimfaa 08 сентября 2018 | 13:14

mozhem_povtorit: И это всё,на что "царь" способен?..

mozhem_povtorit 08 сентября 2018 | 13:31

alexakimfaa: Либерасы пока еще очень сильны, а достаточную для их уничтожения силу Путин наберет к 2024 году.

severnaj 08 сентября 2018 | 13:36

mozhem_povtorit: Ты точно знаешь, что к 2024 году не будет Путина, а может и тебя - ну свалишь куда-нибудь, подзаработаешь на вылизывании задниц, деньги-то не воняют. И заживешь себе в греции, например....

justitia 08 сентября 2018 | 13:34

mozhem_povtorit: разумеется, это "либерасты" во всем виноваты: отняли крым, начали войну на Донбассе и в Сирии, нарвались на очень тяжелые , разорительные для страны санкции , все это либерасы. да-да.

agamasat 08 сентября 2018 | 12:58

благодетель наш... ёпсь. Доллар уже за 70 руб., а евро - к 81 руб. подбирается.

detul 08 сентября 2018 | 12:58

Какой молодец !! И эти решения кардинально уменьшат безработицу в стране. Поскольку кому оно нужно - идти на биржу труда, если там денег не дают и предлагают только низкооплачиваемые вакансии ??

eduard53 08 сентября 2018 | 12:59

Нашёл крысёныш очередных "богачей" для ощипывания ...

timbuktu 08 сентября 2018 | 12:59

а чего он об этом не сказал,когда "смягчал" пенсионную"реформу"?

equus 08 сентября 2018 | 13:00

А может вообще отменить, вместе с пенсиями..???
Социальное государство, мля!...

forward 08 сентября 2018 | 13:11

Во всем мире есть пособие по бедности, если денег мало зарабатываешь или на работу не можешь устроиться. Даже в США. А у нас пожилому человеку год пособие будут платить, а потом... сдохнуть?

ugas 08 сентября 2018 | 13:48

forward: Так на это пособие и год не проживешь, сдохнешь.

neon001 08 сентября 2018 | 13:24

а вот свой рост он согласился бы еще уменьшить?

mila635 08 сентября 2018 | 13:26

Какая же мерзлота этот упарь!

ramun 08 сентября 2018 | 13:40

За Родину!!!За Путина!!!
И хоть камни с неба!!!
И что там ещё... можемповторитьдедывоеваликрымнашискандерысмеются.
УРА.

ugas 08 сентября 2018 | 13:44

Счастье-то какое! Ну, теперь люди заживут. Вот только неплохо бы Путину самому попробовать прожить на это пособие.

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