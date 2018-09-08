Президент Путин предложил уменьшить срок выплаты пособий по безработице для всех, кроме людей предпенсионного возраста...

Это предусматривают поправки к законопроекту о пенсионной реформе, опубликованные на сайте главы государства. Тем, кто впервые ищет работу или были уволены за нарушения трудовой дисциплины, а также работали меньше 26 недель за последний год, предлагается платить пособие не шесть месяцев, а три, остальным шесть месяцев – вместо года.

Люди предпенсионного возраста, которых уволили по любым основаниям, должны будут получать пособие по безработице в течение года.