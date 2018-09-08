Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уточнить границы республики с Ингушетией

Госкомиссия должна подготовить документы и обоснования для разрешения споров о границах Чечни. Об этом говорится в указе Кадырова, — сообщает «Кавказский узел». В конце августа общественная организация «Опора Ингушетии» сообщила о строительных работах, которые ведут в Ингушетии рабочие из Чечни под охраной силовиков. Они попытались установить пост ДТС Чечни в районе ингушского селения Аршты, а также продвинулись на несколько километров вглубь Ингушетии.

Ингушские власти оставили эти действия без какой-либо публичной реакции.