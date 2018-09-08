Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уточнить границы республики с Ингушетией
Госкомиссия должна подготовить документы и обоснования для разрешения споров о границах Чечни. Об этом говорится в указе Кадырова, — сообщает «Кавказский узел». В конце августа общественная организация «Опора Ингушетии» сообщила о строительных работах, которые ведут в Ингушетии рабочие из Чечни под охраной силовиков. Они попытались установить пост ДТС Чечни в районе ингушского селения Аршты, а также продвинулись на несколько километров вглубь Ингушетии.
Ингушские власти оставили эти действия без какой-либо публичной реакции.
Комментарии8
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testmeter 08 сентября 2018 | 12:38
О... Ждите новостей об угнетении русскоязычных чеченцеа в Ингушетии и появления ингушских бандерофашистов, а также изменения правил русской грамматики: "НА Ингушетии"
sedoi63 08 сентября 2018 | 12:49
Уж лучше сейчас уточнить границы перед развалом России?
hrenvam 08 сентября 2018 | 12:51
А ведь Сталин где то был прав...
timwlad89 08 сентября 2018 | 13:03
Ну вообще то hrenvam ,именно при сталинизме кроили границы республик исходя из лояльности к властям и политической целесообразности.
Так что распад ссср и всей советской зоны будет продожатся исходя из исторических сложившихся границах.но не о желанию сект не способных себя содержать.
И потому и украина так же распадется на исторические сложившиеся границы 17 века и тоже сомое будет и на кавказе .
dedctolet 08 сентября 2018 | 13:02
Ка дырка берет пример с пахана кремлёвского
kryimzdick 08 сентября 2018 | 13:03
Он как верный пехотинец и продолжатель дела Путина просто обязан что-нибудь отжать у соседей.
agamasat 08 сентября 2018 | 13:08
Теперь можно уточнить границы еще на десяток километров вглубь Ингушетии. А там и Ставропольский край, и Дагестан на подходе.
ugas 08 сентября 2018 | 13:33
Еще один "собиратель земель" ... чужих ?