СКР возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий после жалоб заключенных на пытки в керченской колонии

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий после жалоб заключенных на пытки в керченской колонии. Об этом сообщает портал ГУЛАГ-Инфо. Проверку в колонии провело управление по расследованию особо важных дел.

Ранее заключенные керченской колонии № 2 жаловались правозащитникам на то, что их систематически избивают сотрудники ФСИН. Это происходит в помещениях, не оборудованных камерами видеонаблюдения. В начале июля двое заключенных из-за побоев пытались совершить самоубийство.