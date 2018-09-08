СКР возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий после жалоб заключенных на пытки в керченской колонии
Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий после жалоб заключенных на пытки в керченской колонии. Об этом сообщает портал ГУЛАГ-Инфо. Проверку в колонии провело управление по расследованию особо важных дел.
Ранее заключенные керченской колонии № 2 жаловались правозащитникам на то, что их систематически избивают сотрудники ФСИН. Это происходит в помещениях, не оборудованных камерами видеонаблюдения. В начале июля двое заключенных из-за побоев пытались совершить самоубийство.
Комментарии2
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agamasat 08 сентября 2018 | 12:39
Какие могут быть превышения должностных полномочий у заключенных?!)
shmuel63 08 сентября 2018 | 12:48
Выяснится, что, да, были пытки - но только при старом, жидобандеровском режиме. После возващения Крыма ни один камень с неба не упал на заключенных.