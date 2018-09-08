Причиной жесткой посадки «Боинга» авиакомпании «ЮТэйр», случившейся неделю назад в Сочи, стал внезапный порыв ветра

По некоторым данным, к такому выводу пришли следователи.

Самолет заходил на посадку в аэропорту Сочи в штатном режиме, однако ветер внезапно изменился и резко увеличил скорость лайнера. По словам источников «Коммерсанта», близких к следствию, такие перемены были замечены на высоте 100 метров, когда отказ от приземления был бы слишком рискованным. Собеседники газеты ссылаются на данные бортовых самописцев «Боинга». Они показали, что штатная точка приземления самолета из-за попутного ветра была сдвинута более чем на км. Как утверждает источник «Коммерсанта», Боинг в результате сел на середине взлетно-посадочной полосы с завышенной скоростью, а после этого пробил ограду аэропорта и вылетел в реку.

По мнению экспертов, смена направления ветра стала неожиданностью для экипажа, с которой он был не в состоянии справиться. При этом они полагают, что само решение о посадке в Сочи в ночь на 1 сентября было сомнительным, поскольку в городе шел ливень и было объявлено штормовое предупреждение. Также экспертам, как пишет «КоммерсантЪ», предстоит оценить, полностью ли летчики использовали возможности системы торможения «Боинга».

В результате грубой посадки «Боинга» в Сочи пострадали два десятка пассажиров, а один спасатель умер от сердечного приступа. Самолет же авиакомпании «ЮТэйр» был полностью разрушен.