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Эксклюзив Эха 12:00, 08 сентября 2018

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уточнить границы республики с Ингушетией

Для этого была создана специальная комиссия по вопросам определения и уточнения административной границы Чечни.

Руководство Ингушетии пока никак не реагирует, это вызывает беспокойство местных жителей. Об этом «Эху» рассказал бывший пресс-секретарь главы республики, адвокат Калой Ахильгов.

Калой Ахильгов добавил, что ситуация должна проясниться в ближайшие несколько дней, ингушская сторона должна дать официальный ответ на действия чеченского руководства.

Комментарии

6

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mikhail_spb_ 08 сентября 2018 | 12:09


А у кого кадырка потребовал?
И если его не остановить, не аннексирует ли он все прилегающие к его султанату территории?

edyatel 08 сентября 2018 | 12:21

mikhail_spb_: ЭХО поможет обязательно, иначе это бы не был эксклюзив эхо.
Они любят помогать разжигать взаимную ненависть.

jamba 08 сентября 2018 | 12:10

"Война" за межу, в России, самая вкусная и азартная война! За межу, в наших краях, брат брата убивает, даже если межа сдвинута в голове;)))))))

kryimzdick 08 сентября 2018 | 12:10

От сортира до забора

don_ballon 08 сентября 2018 | 12:15

Правильно! Граница между Чечнёй и Ингушетией должна проходить по самую Осетию. Даёшь чеченский мир! Они жеж все жеж братья жеж, вайнахи! Да на Кавказе поле непаханное для перекройки границ!

master_superanalitik 08 сентября 2018 | 12:19


Кадыров является хозяином Чечни, а потому он должен знать свои владения с точностью до сантиметра. Но чтобы не было трений с ингушами Москва должна пойти навстречу чеченскому руководителю. А для этого Москва должна отдать ему земли в Панкисском ущелье на севере Грузии.

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