Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уточнить границы республики с Ингушетией

Для этого была создана специальная комиссия по вопросам определения и уточнения административной границы Чечни.

Руководство Ингушетии пока никак не реагирует, это вызывает беспокойство местных жителей. Об этом «Эху» рассказал бывший пресс-секретарь главы республики, адвокат Калой Ахильгов.

Калой Ахильгов добавил, что ситуация должна проясниться в ближайшие несколько дней, ингушская сторона должна дать официальный ответ на действия чеченского руководства.