Судью Елену Хахалеву исключили из президиума Краснодарского краевого суда

Ее обвиняли в получении поддельного диплома и подозревали в связи с криминальным авторитетом.

Об исключении Елены Хахалевой сказано в постановлении Верховного суда, однако не указаны причины такого решения. С именем судьи связано несколько скандалов. Последний касается ее диплома о высшем образовании Тбилисского государственного университета. В распоряжение редакции сайта «Блокнот Краснодар» оказались документы из архива, из которых следует, что Елена Хахалева не была зачислена в вузы Грузии и Абхазии и не проходила там обучение.

Более того, по данным портала, судья связана с криминальным авторитетом Ревазом Бухникашвили, известным в преступных кругах как «Пецо». В подтверждение на сайте «Блокнот Краснодар» опубликованы их совместные фотографии середины 1990-х годов и видеозапись допроса криминального авторитета, где он говорит, что живет у родственницы Елены Хахалевой. Широкий общественный резонанс вызвала и дорогостоящая свадьба дочери судьи.

Сама Елена Хахалева все обвинения отрицала.