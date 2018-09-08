Судью Елену Хахалеву исключили из президиума Краснодарского краевого суда
Ее обвиняли в получении поддельного диплома и подозревали в связи с криминальным авторитетом.
Об исключении Елены Хахалевой сказано в постановлении Верховного суда, однако не указаны причины такого решения. С именем судьи связано несколько скандалов. Последний касается ее диплома о высшем образовании Тбилисского государственного университета. В распоряжение редакции сайта «Блокнот Краснодар» оказались документы из архива, из которых следует, что Елена Хахалева не была зачислена в вузы Грузии и Абхазии и не проходила там обучение.
Более того, по данным портала, судья связана с криминальным авторитетом Ревазом Бухникашвили, известным в преступных кругах как «Пецо». В подтверждение на сайте «Блокнот Краснодар» опубликованы их совместные фотографии середины 1990-х годов и видеозапись допроса криминального авторитета, где он говорит, что живет у родственницы Елены Хахалевой. Широкий общественный резонанс вызвала и дорогостоящая свадьба дочери судьи.
Сама Елена Хахалева все обвинения отрицала.
Комментарии10
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tv_victim 08 сентября 2018 | 12:07
«Председатель знал свое дело хорошо, он никогда и не помышлял считать себя независимым судьей, напротив, всегда в разговорах с начальством именно то и подчеркивал, что никаких самостоятельных приговоров, кроме как по самой ерунде, не выносил и выносить не собирается. И хотя Гуняев время от времени пенял ему и напоминал, ты, мол, судья и подчиняешься только закону, на что Сукнодеров отвечал, что желание начальства для него и есть закон и он ему подчиняется.»
В.Войнович «Перемещенное лицо»
serge_moro 08 сентября 2018 | 12:08
tv_victim: Вот и к Глушкову англичане вернулись снова. Английские спецслужбы полагают,что Глушкова также отравили грушники. Думаю,что и Березовский был убит грушниками. В Англии путинские псы могли убить несколько десятков человек. Помните такого миллиардерра , друга Березовского Бадри Патаркацишвили.Думаю,что и его насттигла смерть от путинских убийц.
Сколько путинские псы убили , уже даже сложно посчитать им самим. Думаю, за 20 лет путинского беспредела были убиты минимум несколько сот человек. У них заказные убийства поставлены на поток. Ничего личного , просто бизнес.Заказчик во всех заказухах один и тот же неповторимый чекист-перевертыш, президент всей заказухи и беспросветного воровства, избираемый 20 лет самим собой , любимец всех портянок,шизофреников и политических проституток,член тамбовской ОПГ,самый страшный Бабай всех детей России., мультимиллиардер , самый богатый вор в мире -Вован Коротышка,
danko1 08 сентября 2018 | 12:09
tv_victim: Связь с авторитетами и покупка дипломов- это даже не повод для заведения уголовных дел при её покровителях, таки же мерзавцев.
Но как быть с приговорами, которые эта преступница выносила людям?
Их отменят?
nemez1 08 сентября 2018 | 12:07
если так пойдёт и дальше, наверное, россиянам будет можно на что то надеяться.
mikhail_spb_ 08 сентября 2018 | 12:07
Странно.
Практически все госчиновники до самого верха имеют поддельные дипломы и диссертации, а также тесно связаны с криминалом, зачастую им и являясь.
А наказали только какую-то провинциальную судьиху.
sensei54 08 сентября 2018 | 12:13
mikhail_spb_: И ЛГУ липовый, и погоны нарисованные...Запросто!
bun777 08 сентября 2018 | 12:08
Полный пецо! И все попо-пецы на свадьбе за так пели.
kryimzdick 08 сентября 2018 | 12:09
Perestroika? Так, глядишь, и Glasnost скоро. Чем выше доллар, тем демократичнее Россия.
master_superanalitik 08 сентября 2018 | 12:15
Судью Елену Хахалеву исключили из президиума Краснодарского краевого суда
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Люди бывают двух видов: те, кто сейчас не живет, а существует, но зато потом в следующей жизни у них будет все, в том числе водка, сигареты, женщины (мужчины) и т.д. и те, кто хочет хорошо жить на этом свете, а том числе и сладко есть и сладко спать. Хахалева получается из второго списка. Но возможно у ее хахаля, криминального авторитета, к Хахалевой искренние высокие чувства, и я ее за это не осуждаю!
aantipov067 08 сентября 2018 | 12:16
Разве, все приговоры вынесенные лже судьёй не подлежат пересмотру?
Лже судью, лже приговоры, лже президента- на дыбу!!!