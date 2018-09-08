Московские власти потратят на День города, без малого, 460 миллионов рублей

На эту сумму были заключены контракты к празднику, сообщает РБК, ссылаясь на данные Единой информационной системы в сфере госзакупок. Это меньше, чем в прошлом году – тогда было потрачено почти 750 миллионов рублей. Дороже всего на этот раз мэрии обойдется разгон облаков. Агентству атмосферных технологий выплатят более ста миллионов рублей. По условиям госконтракта, облака над городом при необходимости будут разгонять 12 самолетов при помощи жидкого азота, гранулированной углекислоты и специального реагента.

На втором месте по стоимости — народные гуляния у Храма Христа Спасителя и на Поклонной горе – они обойдутся в 32,5 миллиона рублей.