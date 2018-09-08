Московские власти потратят на День города, без малого, 460 миллионов рублей
На эту сумму были заключены контракты к празднику, сообщает РБК, ссылаясь на данные Единой информационной системы в сфере госзакупок. Это меньше, чем в прошлом году – тогда было потрачено почти 750 миллионов рублей. Дороже всего на этот раз мэрии обойдется разгон облаков. Агентству атмосферных технологий выплатят более ста миллионов рублей. По условиям госконтракта, облака над городом при необходимости будут разгонять 12 самолетов при помощи жидкого азота, гранулированной углекислоты и специального реагента.
На втором месте по стоимости — народные гуляния у Храма Христа Спасителя и на Поклонной горе – они обойдутся в 32,5 миллиона рублей.
Комментарии3
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fikus74 08 сентября 2018 | 11:40
Добро пожаловать в загоны за 460 млн
danko1 08 сентября 2018 | 11:44
fikus74: А могли бы на эти деньги спасти около 500 человек, на лечение и операции которых денег найти не могут.
edyatel 08 сентября 2018 | 12:05
danko1: Ну не власти же слопают эти деньги, а зажравшиеся москвичи и гости столицы.
Может быть снести эту столицу к чёртовой матери и тогда тратиться не надо будет.
А всех выслать в Сибирь, на нефтепромыслы и лесозаготовки.