Сильный порыв ветра стал причиной неудачной посадки Боинга в аэропорту Сочи 1 сентября
Сильный порыв ветра стал причиной неудачной посадки Боинга в аэропорту Сочи 1 сентября. Когда лайнер заходил на посадку, ветер внезапно изменился. Это увеличило скорость самолета, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники, близкие к следствию.
Эксперты сейчас выясняют, почему экипаж решил заходить на посадку в неблагоприятных условиях и насколько корректными были его действия.
Комментарии1
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jetsam 08 сентября 2018 | 11:53
даже ветер против скреп.
весь мир летает, но только нам он в спину, как нож эрдагана........