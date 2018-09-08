Убитого соратника Березовского Николая Глушкова пытались отравить в 2013 году

Это выяснили британские следователи, пишет газета Гардиан. О попытке отравления заявил сам Глушков. По его словам, двое россиян подошли к нему в гостинице и предложили выпить шампанское. Глушков согласился, затем потерял сознание. Его обнаружили сотрудники гостиницы, которые вызвали «скорую». Следствие рассматривает версию о том, что Глушков мог стать жертвой профессиональных киллеров, отправленных в Лондон российскими спецслужбами.



Соратника Березовского обнаружили мертвым в его собственном доме в марте этого года. На шее у него были следы удушения. Скотленд-ярд считает, что это было убийство.