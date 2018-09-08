Убитого соратника Березовского Николая Глушкова пытались отравить в 2013 году
Это выяснили британские следователи, пишет газета Гардиан. О попытке отравления заявил сам Глушков. По его словам, двое россиян подошли к нему в гостинице и предложили выпить шампанское. Глушков согласился, затем потерял сознание. Его обнаружили сотрудники гостиницы, которые вызвали «скорую». Следствие рассматривает версию о том, что Глушков мог стать жертвой профессиональных киллеров, отправленных в Лондон российскими спецслужбами.
Соратника Березовского обнаружили мертвым в его собственном доме в марте этого года. На шее у него были следы удушения. Скотленд-ярд считает, что это было убийство.
Комментарии4
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andreykochnev 08 сентября 2018 | 11:38
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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
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Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
serge_moro 08 сентября 2018 | 11:41
andreykochnev: Вот и к Глушкову англичане вернулись снова. Английские спецслужбы полагают,что Глушкова также отравили грушники. Думаю,что и Березовский был убит грушниками. В Англии путинские псы могли убить несколько десятков человек. Помните такого миллиардерра , друга Березовского Бадри Патаркацишвили.Думаю,что и его насттигла смерть от путинских убийц.
Сколько путинские псы убили , уже даже сложно посчитать им самим. Думаю, за 20 лет путинского беспредела были убиты минимум несколько сот человек. У них заказные убийства поставлены на поток. Ничего личного , просто бизнес.Заказчик во всех заказухах один и тот же неповторимый чекист-перевертыш, президент всей заказухи и беспросветного воровства, избираемый 20 лет самим собой , любимец всех портянок,шизофреников и политических проституток,член тамбовской ОПГ, мультимиллиардер , самый богатый вор в мире -Вован Коротышка,
mikhail_spb_ 08 сентября 2018 | 11:45
Интересно, сколько всего людей убил злопамятный кремлёвский мститель за время своей пахоты на галере?
abuvgrobu 08 сентября 2018 | 11:57
Неужели опять двое «предпринимателей из сферы международной торговли, путешествующие под ненастоящими именами»?
Скотленд-Ярд стремительно повышает раскрываемость, так и до Нобелевской премии, вслед за врачами районной больницы Солсбери, недалеко.