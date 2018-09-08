Члены прокремлевского движения SERВ напали на активистов, которые дежурили на мемориале Бориса Немцова
Члены прокремлевского движения SERВ напали на активистов, которые дежурили на мемориале Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Это произошло минувшей ночью, — сообщил ОВД-Инфо один из дежурных, Павел Колесников. По его словам, нападавших было около десяти человек. Среди них Колесников узнал лидера движения, Игоря Бекетова. Активисты SERВ выбили телефоны из рук дежурных и облили фекалиями их вещи. Один из нападавших распылил в лицо дежурному газовый баллончик.
Пострадавшие намерены написать заявление в полицию.
Комментарии39
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serge_moro 08 сентября 2018 | 11:40
К чему бы Вовчик-Коротышка не прикасался все рушится ,как карточный домик. 20 лет у власти человек,который приносит одни беды, разрушения, теракты, заказные убийства, войны ,тотальный грабеж страны , сжигание и отравление газом детей, подрывом домов на Каширке, развалом церковных и дружественных отношений с Украиной. Иметь такого выродка президента и враги не нужны. Любой враг на его фоне покажется душечкой
evgolius7 08 сентября 2018 | 11:40
serge_moro:
Немцов предсказал в 2008-м:
"Гонка вооружений. Деньги придется брать у пенсионеров, учителей, врачей.
Международная изоляция, исключение России из «большой восьмерки».
Запад будет ограничивать участие русского бизнеса в своих делах.
Реакция, ксенофобия, диктаторские тенденции".
Поразительная ясность ума. Вот и причина убийства.
Пыня этого вытерпеть не смог.
patrikk_1 08 сентября 2018 | 11:48
Активисты SERВ выбили телефоны из рук дежурных и облили фекалиями их вещи. Один из нападавших распылил в лицо дежурному газовый баллончик...
Насрали на капище Бори Дурицкого? Какие же вы молодцы, низкий вам поклон.
beregov_net 08 сентября 2018 | 11:52
patrikk_1: Сразу всем показали и духовность и высокую культуру , молодцы , только потом не удивляйся отношению к русским как к дикарям
patrikk_1 08 сентября 2018 | 11:57
beregov_net:
Почему, а мне понравилось - это и есть свобода, о которой мечтал грязный на передок Боря Дурицкий. Вчерашняя акция, это ведь что-то типа перформанса, которые так любил покойный, - говно тянется к говну.
eniro 08 сентября 2018 | 12:14
patrikk_1: Ты Был с ни м знаком? Очень сомнительно. А в остальном, даже не подозреваешь, насколько ты прав...
archibald_dandy_esquire 08 сентября 2018 | 12:01
beregov_net:
власть гопников крышует гопников - всё логично
не волнуйтесь - дальше будет хуже
zemljanka 08 сентября 2018 | 12:07
Штурмовики Собянина.
bodych 08 сентября 2018 | 11:58
patrikk_1: мудак ты и больше ничто
alexsokoll 08 сентября 2018 | 12:05
bodych:
Иди поскачи, может опилки под кастрюлей у тебя лягут как-то удачнее, и ты сможешь написать что-то внятное.
Сало уронили!
:)))
beregov_net 08 сентября 2018 | 11:59
patrikk_1: Известный факт что при стрессе приматы , в частности шимпанзе бросаются фекалиями ,
lager23 08 сентября 2018 | 12:01
patrikk_1: старик Кабаев платит этим импортированным коклотитушкам за это деньги, он берёт их из наших карманов, Патерсон!
merelymy 08 сентября 2018 | 12:02
Все сходится ведут себя как и положено по уставу.
Дерьмо свое и всегда с собой.
Как то удачно мы попали в книгу "Три товарища", только все сильно говнистей и сербистей.
А почему старшой надзиратель по выгребной яме не участвовал?
Путь готов или теперь уже путь говнов?
tvitov66 08 сентября 2018 | 12:06
merelymy: закидать всех врагов какашками - нацЛидер с самого детства мечтал
echo_shar 08 сентября 2018 | 12:22
serge_moro:
Почему же Дурицкий так не нравится людям??
danko1 08 сентября 2018 | 11:40
И нападение этих подонков всегда остается безнаказанным.
А их подлые выходки никогда не считают незаконными акциями и проходят они обычно под охраной полицаев.
patrikk_1 08 сентября 2018 | 11:54
danko1:
Никакие они не подонки, а настоящие неравнодушные граждане, скромные герои, которые борются с засильем жидобандеровской мрази.
merelymy 08 сентября 2018 | 12:08
patrikk_1: Путь говнов. Всегда говнов.
....................
Но есть такая народная мудрость:
Кто с говном к нам придет, от говна и погибнет.
Не захлебнись Патрикк. Высылаем тебе дыхательную трубочку для полного погружения.
Главное, чтобы моча в голову не ударила.
xoxlodupa 08 сентября 2018 | 11:40
Какой мемориал !? Помойку немцова на мосту знаю , нет там никакого мемориала !)
spb_aborigen 08 сентября 2018 | 11:42
Соседи говорят, ты и родителей в помойную яму отправил.
xoxlodupa 08 сентября 2018 | 11:44
spb_aborigen: Соседи немцова говорят !?)
danko1 08 сентября 2018 | 11:54
spb_aborigen: Родители от него отказались, устав от его хамства и выходок.
У таких мерзавцев ни семьи, ни друзей не бывает.
parasuk_ 08 сентября 2018 | 11:48
xoxlodupa: Они считают эту помойку мемориалом-храмом, в котором справляют свои гнусные некрофильские оргии. А многие вообще верят, что борысь где-то там нам на мосту и похоронен.
sharko_2 08 сентября 2018 | 11:51
xoxlodupa:
Ds: adiot grandiozus.
bereshliberalivjamu 08 сентября 2018 | 11:40
Пора подмести мост от мусора.
gregor 08 сентября 2018 | 11:40
Члены прокремлевского движения SERВ напали на активистов, которые дежурили на мемориале Бориса Немцова
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Портянки ,титушки ,ноды ,сербы ,молодые гвардии имени Павки Морозова , хунвейбины -мотоциклетки ,вертухаи ,кадилы , нашисты ..... это и есть русский мир ?
iwan_feodorovich 08 сентября 2018 | 11:47
gregor: Кто угодно, только не блинорожий ельцинский выпердыш
za_nas 08 сентября 2018 | 12:04
gregor:
Нет. Помойную(выгребную) яму Эхо надо плюсануть. Теперь всё!
mikhail_spb_ 08 сентября 2018 | 11:43
Лубянские путитушки резвятся, отрабатывая финансирование и доказывая кремлежуликам свою нужность.
parasuk_ 08 сентября 2018 | 11:45
Москвичам надоело это вонючее стойбище некрофилов на Москворецком мосту и они решили самостоятельно навести порядок. Прекрасная работа.
pavelmistery 08 сентября 2018 | 11:58
parasuk_: Члены SERB - это не москвичи, а обыкновенные фашисты. А насчет москвичей, гляньте фотки похорон Немцова, 60 тысяч москвичей против десяти фашистов из SERB. Почувствуйте разницу ;)
parasuk_ 08 сентября 2018 | 12:02
pavelmistery: На эти похороны всех окрестных бомжей и проституток за полтинник собирали чтобы этот марш некрофилов не выглядел ждиденькой тусовкой либеральных педиков, нашедших повод проветриться.
pavelmistery 08 сентября 2018 | 12:15
parasuk_: Когда в последний раз ходили к врачу? )
yralez 08 сентября 2018 | 11:48
В день города и подонкам сексотам выделили денежку.
И статья в бюджете для них уже есть.......для путриотов -стукачей называется
liquidsky__ 08 сентября 2018 | 11:49
Это у ребят еще флакончиков от Нины Ричи с секретом пока нет. Но еще не вечер ) Активистов и помойку с моста- геть!
alex_melnikov Алексей Мельников 08 сентября 2018 | 11:54
Лихие путинские годы ...
za_nas 08 сентября 2018 | 12:07
alex_melnikov:
Привет политическому трупу Явлинскому.
lager23 08 сентября 2018 | 11:57
Титушки мерзкие
aantipov067 08 сентября 2018 | 12:11
Пора создавать отряды самообороны!
Граждане России, знакомьтесь со своими соседями.
Проводите вместе выходные (сначала по 1 часу и увеличивая время общения)- поверьте, даже неприятные соседи для вас меньшие враги, чем эта власть нападающая на вас через "СЕРБов"и прочих шестерок..
Надо объединяться, иначе они уничтожат всякое свободомыслие и оставят одних рабов!