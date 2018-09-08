Россиянка Александра Трусова впервые в истории женского фигурного катания исполнила четверной Лутц. Это произошло на этапе юниорского Гран-при в Каунасе. Спортсменке 14 лет. Ее тренирует Этери Тутберидзе. Лутц – прыжок второй по сложности в фигурном катании после Акселя.

Александра Трусова в Каунасе установила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме программ.