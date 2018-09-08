Россиянка Александра Трусова впервые в истории женского фигурного катания исполнила четверной Лутц
Россиянка Александра Трусова впервые в истории женского фигурного катания исполнила четверной Лутц. Это произошло на этапе юниорского Гран-при в Каунасе. Спортсменке 14 лет. Ее тренирует Этери Тутберидзе. Лутц – прыжок второй по сложности в фигурном катании после Акселя.
Александра Трусова в Каунасе установила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме программ.
Комментарии6
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basile7777 08 сентября 2018 | 11:27
Очередная Путинская прокладка, на деньги Кремлёвских олигархов подкупила судейство и тем привиделся четверной луц!
Кажется так здесь принято описывать достижения нашей страны?!))))))
j_partizan 08 сентября 2018 | 11:36
basile7777:
Либерастами новости об успехах России, либо компрометируются, либо игнорируются.
brandfa 08 сентября 2018 | 12:07
basile7777: Очередная Путинская прокладка, на деньги Кремлёвских олигархов подкупила судейство и тем привиделся четверной луц!
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Какое отношение одарённая девочка имеет к Путину? Да, богата земля Российская талантами, но не во имя вошьдя, а вопреки ему.
j_partizan 08 сентября 2018 | 11:40
basile7777:
Правда, действующая власть имеет к России весьма отдаленное отношение. По меньшей мере она не с народом.
j_partizan 08 сентября 2018 | 11:31
Молодец!
Это не компроматами "победы" добывать.
srk2658lu 08 сентября 2018 | 12:08
Спортсменке 14 лет!
Через 2-3 года спортсменку спишут, как Липницкую...
Масса увеличится, момент инерции не позволит крутить четвертные...