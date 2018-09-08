Россияне, обвиняемые в отравлении Скрипаля и его дочери, могли перед преступлением совершить серию поездок в Женеву

Россияне, обвиняемые в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, могли перед преступлением совершить серию поездок в Женеву. Так, по крайней мере, утверждают источники газеты The Telegraph в британском правительстве.

В Женеву подозреваемые Александр Петров и Руслан Боширов забронировали как минимум 9 билетов, рассказали собеседники The Telegraph, По их словам, это случилось в период с ноября 2017 по февраль 2018 года. В это время, как отмечает газета, в городе проходил очередной раунд переговоров по урегулированию сирийского конфликта. Один из источников издания полагает, что информация о том, с кем в Женеве встречались Петров и Боширов, имеет ключевое значение для расследования отравления Скрипалей. Вместе с тем, как пишет The Telegraph, россияне также по своим загранпаспортам посещали Париж, Амстердам и Бергамо. Чаще все полеты, по данным газеты, совершались рейсами «Аэрофлота», хотя иногда они пользовались услугами зарубежных авиакомпаний.

Напомним, ранее британские власти назвали Петрова и Боширова причастными к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок». В Лондоне говорили, что россияне прилетели в Великобританию 2 марта и уехали через два дня – сразу после покушения. Премьер-министр страны Тереза Мэй, в свою очередь, назвала их сотрудниками ГРУ.

Россия отрицает свою причастность к инциденту в Солсбери.