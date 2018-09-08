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11:00, 08 сентября 2018

Россияне, обвиняемые в отравлении Скрипаля и его дочери, могли перед преступлением совершить серию поездок в Женеву

Россияне, обвиняемые в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, могли перед преступлением совершить серию поездок в Женеву. Так, по крайней мере, утверждают источники газеты The Telegraph в британском правительстве.

В Женеву подозреваемые Александр Петров и Руслан Боширов забронировали как минимум 9 билетов, рассказали собеседники The Telegraph, По их словам, это случилось в период с ноября 2017 по февраль 2018 года. В это время, как отмечает газета, в городе проходил очередной раунд переговоров по урегулированию сирийского конфликта. Один из источников издания полагает, что информация о том, с кем в Женеве встречались Петров и Боширов, имеет ключевое значение для расследования отравления Скрипалей. Вместе с тем, как пишет The Telegraph, россияне также по своим загранпаспортам посещали Париж, Амстердам и Бергамо. Чаще все полеты, по данным газеты, совершались рейсами «Аэрофлота», хотя иногда они пользовались услугами зарубежных авиакомпаний.

Напомним, ранее британские власти назвали Петрова и Боширова причастными к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок». В Лондоне говорили, что россияне прилетели в Великобританию 2 марта и уехали через два дня – сразу после покушения. Премьер-министр страны Тереза Мэй, в свою очередь, назвала их сотрудниками ГРУ.

Россия отрицает свою причастность к инциденту в Солсбери.

Комментарии

23

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nitinol 08 сентября 2018 | 11:05

Однако, странная парочка...

serge_moro 08 сентября 2018 | 11:08

nitinol: К чему бы Вовчик-Коротышка не прикасался все рушится ,как карточный домик. 20 лет у власти человек,который приносит одни беды, разрушения, теракты, заказные убийства, войны ,тотального грабежа страны, сжигание и отравление газом детей, подрывом домов на Каширке, развалом церковных и дружественных отношений с Украиной. Иметь такого выродка президента и враги не нужны. Любой враг на его фоне покажется душечкой

danko1 08 сентября 2018 | 11:14

serge_moro: Даже ФСБ развалил, где воровство, передел бизнеса и крышевание стали основной деятельностью, а профессионализм полностью утрачен.

eniro 08 сентября 2018 | 11:54

nitinol: Чего странного, по дешевке приучали убивцев к нормальному поведению в Европе. Ну не группой же вывозить? Хотя и такое бывает(вспомните футбольных " фанатов", "волчар" и пр.)

ura_123 08 сентября 2018 | 11:06

Спалились хлопчики как и в случае с курским Буком непонятно как оказавшимся на территории ОРДЛО и приземливший малазийский Боинг.

evgolius7 08 сентября 2018 | 11:43

Тут в ленте поносят наши спецслужбы за непрофессионализм в деле Скрипалей.
Но откуда же им было знать, что в Англии установлены видеокамеры и они работают?

edyunia 08 сентября 2018 | 11:07

Когда выяснится, что перед мочиловом они посещали Киев, тогда и начнётся, это вам не Волошин с его минскими согласилами.

mikhail_spb_ 08 сентября 2018 | 11:07


Оказывается, кремлёвско-лубянские киллеры спокойно разъезжают по всему миру.

angrew 08 сентября 2018 | 11:08

Работа у них такая...

kryimzdick 08 сентября 2018 | 11:09

А может, это просто любовь? Живут в одном номере, катаются по всяким захудалым городишкам, чтобы в Мосве не спалиться...

sharko_2 08 сентября 2018 | 11:47

kryimzdick:
У них медовое двухлетие?

kryimzdick 08 сентября 2018 | 11:59

sharko_2: при настоящем чувстве медовой может быть вся жизнь.

polsan 08 сентября 2018 | 11:14

Ох уж они налетали. ) Их видно ждали, что прилетят снова, но они почему то больше не хотят! ))

barbarus Руслан Вазирович 08 сентября 2018 | 11:15

Не удивлюсь если окажется что пара оппозиционеров сирийских после саммита куда то бесследно исчезли, ну или сердечный приступ схватили

mozhem_povtorit 08 сентября 2018 | 11:20

На конференцию по компьютерным технологиям и защите компьтерных программ!

(комментарий скрыт)

hodak47 08 сентября 2018 | 11:33

Откуда деньжишки? - Из ГРУшки вестимо...

piter_ug 08 сентября 2018 | 11:40

//посещали Париж, Амстердам и Бергамо. //

Уже наверняка отследили их контакты в этих городах.
Может статься, что эти субъекты засветят не одного агента!

yralez 08 сентября 2018 | 11:46

В течении нескольких лет путешествуют и мотаются по гейропам два патриота-расеянина.
Кого можно в путинской РФ послать на такие испытания ?
Только двух пидорасов !!!.....именно их, а не геев.

И только пидорасы способны за деньги отравлять !

cypher 08 сентября 2018 | 11:46

Рубль упал.. вопрос в том, как дальше британцы используют имеющиеся у них сведения?..
Продолжат и дальше жарить бекон на русском газе или вспомнят про свою честь?))

kryimzdick 08 сентября 2018 | 12:22

cypher: Ты в курсе, что предложение на рынке природного газа избыточно?

jetsam 08 сентября 2018 | 11:51

только одно действие может все опровергнуть:
публичное появление сладкой парочки с железобетонным обоснованием
своих странных бон вояжей.

и срочно, время почти ушло. иначе - травили\не травили, но точно из спецчудил....
и не надо всяких "авыдокажите" - парочка уже, практически, доказала
правильность версии англичанки.

abuvgrobu 08 сентября 2018 | 11:53

Ага, по Женеве ходили и тренировались ручки дверей пахучей субстанцией мазать. Несчастные швейцарцы устали руки от дерьма отмывать, после контакта с фурнитурой дверной.

greko 08 сентября 2018 | 12:10

Перед преступлениями завсегда в Женевы издиют. Обычай у нас такой, у русских...

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