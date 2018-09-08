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11:00, 08 сентября 2018

Парижские власти предлагают присвоить Олег Сенцову звание почетного гражданина города

Парижские власти предлагают присвоить Олег Сенцову звание почетного гражданина города. Французская столица обсудит эту идею на ближайшем заседании горсовета.

В Париже Олега Сенцова поддерживают многие художники, интеллектуалы, депутаты и простые граждане – об этом в твиттере написала мэр города Анн Идальго. Она посвятила украинскому режиссеру целую серию сообщений, в которых обосновала инициативу присвоить заключенному звание почетного гражданина. Глава французской столицы отметила, что Париж также является «столицей прав человека» — и жители города несут ответственность за продвижение демократических ценностей.

Как напоминает новостной портал «Грани.ру», ранее статус почтенного гражданина Парижа получили белорусский политзаключенный Алесь Беляцкий, иранский кинорежиссер Джафар Панахи, бенгальская писательница-феминистка Таслим Насрин и другие общественные деятели. На городской ратуше и фасадах нескольких зданий вывешен портрет Олега Сенцова.

Украинский режиссер отбывает 20-летний тюремный срок по обвинению в организации терактов в Крыму. Сегодня – 118-й день его голодовки.

Комментарии

34

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jblack2 08 сентября 2018 | 11:04

Посмертно?..

alexsokoll 08 сентября 2018 | 11:13

Мало значит у них в Париже терактов было?
Ну, ну

А Павленского и надю-вертолётчицу уже увековечили?

astet 08 сентября 2018 | 11:19

alexsokoll: если Сенцову - звание почётного гражданина,
то Путина сделать персоной нон-грата!
Нечего всякому дерьму лезть в Париж!!!

alexsokoll 08 сентября 2018 | 11:31

astet: Нечего всякому дерьму лезть в Париж!!!
---

:))))
Это точно.
А ты был в Париже, майдаун ?
Вот и не лезь, а Путину там ботинки мэр почистит, если такое желание у Путина аозникнет.

doc10_vikt 08 сентября 2018 | 11:38

Переименовать Париж в город Сенцов,адназначна!

protoukrop 08 сентября 2018 | 12:18

doc10_vikt: Париж то стоит на реке Сене. Французы по глупости приняли хитрого хохла за своего. )

iwan_feodorovich 08 сентября 2018 | 11:52

astet: А также почетного святого, почетного великомученика, почетного Папы Римского.

master_superanalitik 08 сентября 2018 | 11:23


Парижские власти предлагают присвоить Олег Сенцову звание почетного гражданина города
=================
Полностью поддерживаю это решение! Парижские власти уже приговорили бедолагу Сенцов и хорошо знают, что ни чем хорошим история с Олегом Сенцовым не закончится, так как Павленский уже сидит то ли в тюрьме, то ли в психушке, Надежда Савченко - уже в тюрьме. России следует договориться с Парижем и Вашингтоном об обмене засранца Сенцова на узников совести Виктора Бута и Константина Ярошенко. А если еще и Марию Бутину для кучу дадут, то это будет просто прекрасно. В Париже же Сенцов пропадет, но зато он сможет свести дружбу с Петром Павленским.

protvik 08 сентября 2018 | 11:28

jblack2: Теперь, когда после путена на принцип пошел и Сенцов, наверно уже посмертно. На худой конец напрямую подключат к аппарату искусственного дыхания, а питание будут вводить через капельницу. И это в то время, когда настоящих больных выкидывают из больниц, когда родственники не могут оплачивать искусственное поддержание пациента.

alexsokoll 08 сентября 2018 | 11:53

protvik: после путена на принцип пошел и Сенцов,
-

На какой принцип пошёл Путин?
Да он знать не знает никаких майданутых бандер.
То же мне значимая фигура - дебилоид тупой.
:))))

Ну и на какой принцип пошёл сенцов?
Бросил есть сало днём?

Тот же Удальцов и двух недель голодовки, а этот уже дней 70 голодует?
:))))
Годовщину голодовки отмечать будете?

>>> И это в то время, когда настоящих больных выкидывают из больниц, когда родственники не могут оплачивать искусственное поддержание пациента.

Предлагаете придушить сенцова ?

mikhail_spb_ 08 сентября 2018 | 11:09


Видимо, парижские власти хотят испортить нацдилеру сон и аппетит?
Ща он быстренько организует там беспорядки, будут знать!

alexsokoll 08 сентября 2018 | 11:15

mikhail_spb_:

Путин болт клал и на Париж, и на его мэра, и на Сенцова, как и 99,9% граждан России.

danko1 08 сентября 2018 | 11:17

alexsokoll: Не надо гражданами называть тех, кто ни совести, ни ума не имеет, как портянки с их бредом, защищающие любые преступления власти.

alexsokoll 08 сентября 2018 | 11:21

danko1:

Бандеровка, твой бред даже майданутые скаклы не могут понять, и уж не тебе про совесть говорить, старуха тупая.
Преступление власти одно - позволили бандеровским фашикам захватить русский Киев.

balamuto 08 сентября 2018 | 11:42

alexsokoll: Был здесь один тупой и чмошный тролль по кличке " ослов." Так вот...ты, чмошная и тупая портянка, сильно похожа на этого ослова. Из осла превратился в сокола. Но вы оба как были тупыми, вонючими ослами так и останетесь навечно.

(комментарий скрыт)

polsan 08 сентября 2018 | 11:23

alexsokoll: ты поосторожней, а то ведь тебя за экстремизм упекут и правильно сделают ))

alexsokoll 08 сентября 2018 | 11:34

polsan:

Экстремизм???
Словарик открой и посмотри значение слова экстремизм.

balamuto 08 сентября 2018 | 11:34

alexsokoll: Путин болт клал и на Париж, и на его мэра, и на Сенцова, как и 99,9% граждан России.
===========
Ты все правильно написала, чмошная, вонючая прокладка.
Только ты пропустила предлог "на" перед словом 99,9% граждан России. Вот так будет правильно. " на 99,9% граждан России.

alexsokoll 08 сентября 2018 | 11:40

balamuto: чмошная, вонючая прокладка.
---

????
Внезапно!
Может ты менч ещё майданутым калоедом назовёшь?

:))))

Иди поскачи, может опилки под кастрюлей у тебя как-то ловчее лягут и ты что-то внятное напишь?

А вот добавлять предлог НА - это правильно.
НА украине, к примеру, В Бандеростане.

Сало уронили!
:)))

shtuchka404 08 сентября 2018 | 11:09

А свободному художнику и борцу с режимом Павленскому?

alexsokoll 08 сентября 2018 | 11:17

shtuchka404: свободному художнику и борцу с режимом Павленскому?
---

Ещё надю-вертолётчицу забыли
:))))

bereshliberalivjamu 08 сентября 2018 | 11:12

За это ему праздничную порцию клизмы питательной.

dtyzgblfhfc 08 сентября 2018 | 11:14

наш колхоз имени "сарайки обамки" уже присвоил олежке сунцу звание "почётного пидара" нашей конефермы и назвал в его честь общественный сортир на выгребных ямах!

venezianez49 08 сентября 2018 | 11:14

Слабовато что-то оценили террориста.
Могли бы и Орден Почётного легиона присвоить.
Или - приберегли на третью сотню дней "голодовки" ?

piterjanis 08 сентября 2018 | 11:16

Стыдно за Париж

venezianez49 08 сентября 2018 | 11:23

piterjanis:
А представляете зеркальный ответ, если бы после очередной стрельбы и взрывов в Париже наши бы тоже как-то отметили доблесть арабских "героев" ?

(комментарий скрыт)

xoxlodupa 08 сентября 2018 | 11:19

Представил ....
На воротах зоны висит табличка - "В этой тюрьме сидит , голодает ,и борется с рыжимом ,почетный гражданин Парижу Олежко Сенцов " ....прям ком в горле....

stakanoff 08 сентября 2018 | 11:33

А Наденьке Савченко?...

liquidsky__ 08 сентября 2018 | 11:34

И депутатом ПАСЕ не забудьте сделать, горе-лягушатники, у которых "исчез" спутник ))

abuvgrobu 08 сентября 2018 | 11:36

Пора почетное гражданство Москвы Салаху Абдесламу давать..

greko 08 сентября 2018 | 11:38

Почему не сразу орден почетного легиона?

protoukrop 08 сентября 2018 | 12:16

greko: Сенцов будет учить французских спецназовцев как по полгода голодать на сале и галушках. )

echo_shar 08 сентября 2018 | 11:49

А чё не Павленскому! ))))))))))

grazschdanin 08 сентября 2018 | 11:55

А Павленский?
Площадь его именем не хотят назвать?
Вот неблагодарные: он ради них яйца к брусчатке прибивал....

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