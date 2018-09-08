Парижские власти предлагают присвоить Олег Сенцову звание почетного гражданина города. Французская столица обсудит эту идею на ближайшем заседании горсовета.

В Париже Олега Сенцова поддерживают многие художники, интеллектуалы, депутаты и простые граждане – об этом в твиттере написала мэр города Анн Идальго. Она посвятила украинскому режиссеру целую серию сообщений, в которых обосновала инициативу присвоить заключенному звание почетного гражданина. Глава французской столицы отметила, что Париж также является «столицей прав человека» — и жители города несут ответственность за продвижение демократических ценностей.

Как напоминает новостной портал «Грани.ру», ранее статус почтенного гражданина Парижа получили белорусский политзаключенный Алесь Беляцкий, иранский кинорежиссер Джафар Панахи, бенгальская писательница-феминистка Таслим Насрин и другие общественные деятели. На городской ратуше и фасадах нескольких зданий вывешен портрет Олега Сенцова.

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