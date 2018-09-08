Парижские власти предлагают присвоить Олег Сенцову звание почетного гражданина города
Парижские власти предлагают присвоить Олег Сенцову звание почетного гражданина города. Французская столица обсудит эту идею на ближайшем заседании горсовета.
В Париже Олега Сенцова поддерживают многие художники, интеллектуалы, депутаты и простые граждане – об этом в твиттере написала мэр города Анн Идальго. Она посвятила украинскому режиссеру целую серию сообщений, в которых обосновала инициативу присвоить заключенному звание почетного гражданина. Глава французской столицы отметила, что Париж также является «столицей прав человека» — и жители города несут ответственность за продвижение демократических ценностей.
Как напоминает новостной портал «Грани.ру», ранее статус почтенного гражданина Парижа получили белорусский политзаключенный Алесь Беляцкий, иранский кинорежиссер Джафар Панахи, бенгальская писательница-феминистка Таслим Насрин и другие общественные деятели. На городской ратуше и фасадах нескольких зданий вывешен портрет Олега Сенцова.
Украинский режиссер отбывает 20-летний тюремный срок по обвинению в организации терактов в Крыму. Сегодня – 118-й день его голодовки.
Комментарии34
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jblack2 08 сентября 2018 | 11:04
Посмертно?..
alexsokoll 08 сентября 2018 | 11:13
Мало значит у них в Париже терактов было?
Ну, ну
А Павленского и надю-вертолётчицу уже увековечили?
astet 08 сентября 2018 | 11:19
alexsokoll: если Сенцову - звание почётного гражданина,
то Путина сделать персоной нон-грата!
Нечего всякому дерьму лезть в Париж!!!
alexsokoll 08 сентября 2018 | 11:31
astet: Нечего всякому дерьму лезть в Париж!!!
---
:))))
Это точно.
А ты был в Париже, майдаун ?
Вот и не лезь, а Путину там ботинки мэр почистит, если такое желание у Путина аозникнет.
doc10_vikt 08 сентября 2018 | 11:38
Переименовать Париж в город Сенцов,адназначна!
protoukrop 08 сентября 2018 | 12:18
doc10_vikt: Париж то стоит на реке Сене. Французы по глупости приняли хитрого хохла за своего. )
iwan_feodorovich 08 сентября 2018 | 11:52
astet: А также почетного святого, почетного великомученика, почетного Папы Римского.
master_superanalitik 08 сентября 2018 | 11:23
Парижские власти предлагают присвоить Олег Сенцову звание почетного гражданина города
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Полностью поддерживаю это решение! Парижские власти уже приговорили бедолагу Сенцов и хорошо знают, что ни чем хорошим история с Олегом Сенцовым не закончится, так как Павленский уже сидит то ли в тюрьме, то ли в психушке, Надежда Савченко - уже в тюрьме. России следует договориться с Парижем и Вашингтоном об обмене засранца Сенцова на узников совести Виктора Бута и Константина Ярошенко. А если еще и Марию Бутину для кучу дадут, то это будет просто прекрасно. В Париже же Сенцов пропадет, но зато он сможет свести дружбу с Петром Павленским.
protvik 08 сентября 2018 | 11:28
jblack2: Теперь, когда после путена на принцип пошел и Сенцов, наверно уже посмертно. На худой конец напрямую подключат к аппарату искусственного дыхания, а питание будут вводить через капельницу. И это в то время, когда настоящих больных выкидывают из больниц, когда родственники не могут оплачивать искусственное поддержание пациента.
alexsokoll 08 сентября 2018 | 11:53
protvik: после путена на принцип пошел и Сенцов,
-
На какой принцип пошёл Путин?
Да он знать не знает никаких майданутых бандер.
То же мне значимая фигура - дебилоид тупой.
:))))
Ну и на какой принцип пошёл сенцов?
Бросил есть сало днём?
Тот же Удальцов и двух недель голодовки, а этот уже дней 70 голодует?
:))))
Годовщину голодовки отмечать будете?
>>> И это в то время, когда настоящих больных выкидывают из больниц, когда родственники не могут оплачивать искусственное поддержание пациента.
Предлагаете придушить сенцова ?
mikhail_spb_ 08 сентября 2018 | 11:09
Видимо, парижские власти хотят испортить нацдилеру сон и аппетит?
Ща он быстренько организует там беспорядки, будут знать!
alexsokoll 08 сентября 2018 | 11:15
mikhail_spb_:
Путин болт клал и на Париж, и на его мэра, и на Сенцова, как и 99,9% граждан России.
danko1 08 сентября 2018 | 11:17
alexsokoll: Не надо гражданами называть тех, кто ни совести, ни ума не имеет, как портянки с их бредом, защищающие любые преступления власти.
alexsokoll 08 сентября 2018 | 11:21
danko1:
Бандеровка, твой бред даже майданутые скаклы не могут понять, и уж не тебе про совесть говорить, старуха тупая.
Преступление власти одно - позволили бандеровским фашикам захватить русский Киев.
balamuto 08 сентября 2018 | 11:42
alexsokoll: Был здесь один тупой и чмошный тролль по кличке " ослов." Так вот...ты, чмошная и тупая портянка, сильно похожа на этого ослова. Из осла превратился в сокола. Но вы оба как были тупыми, вонючими ослами так и останетесь навечно.
polsan 08 сентября 2018 | 11:23
alexsokoll: ты поосторожней, а то ведь тебя за экстремизм упекут и правильно сделают ))
alexsokoll 08 сентября 2018 | 11:34
polsan:
Экстремизм???
Словарик открой и посмотри значение слова экстремизм.
balamuto 08 сентября 2018 | 11:34
alexsokoll: Путин болт клал и на Париж, и на его мэра, и на Сенцова, как и 99,9% граждан России.
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Ты все правильно написала, чмошная, вонючая прокладка.
Только ты пропустила предлог "на" перед словом 99,9% граждан России. Вот так будет правильно. " на 99,9% граждан России.
alexsokoll 08 сентября 2018 | 11:40
balamuto: чмошная, вонючая прокладка.
---
????
Внезапно!
Может ты менч ещё майданутым калоедом назовёшь?
:))))
Иди поскачи, может опилки под кастрюлей у тебя как-то ловчее лягут и ты что-то внятное напишь?
А вот добавлять предлог НА - это правильно.
НА украине, к примеру, В Бандеростане.
Сало уронили!
:)))
shtuchka404 08 сентября 2018 | 11:09
А свободному художнику и борцу с режимом Павленскому?
alexsokoll 08 сентября 2018 | 11:17
shtuchka404: свободному художнику и борцу с режимом Павленскому?
---
Ещё надю-вертолётчицу забыли
:))))
bereshliberalivjamu 08 сентября 2018 | 11:12
За это ему праздничную порцию клизмы питательной.
dtyzgblfhfc 08 сентября 2018 | 11:14
наш колхоз имени "сарайки обамки" уже присвоил олежке сунцу звание "почётного пидара" нашей конефермы и назвал в его честь общественный сортир на выгребных ямах!
venezianez49 08 сентября 2018 | 11:14
Слабовато что-то оценили террориста.
Могли бы и Орден Почётного легиона присвоить.
Или - приберегли на третью сотню дней "голодовки" ?
piterjanis 08 сентября 2018 | 11:16
Стыдно за Париж
venezianez49 08 сентября 2018 | 11:23
piterjanis:
А представляете зеркальный ответ, если бы после очередной стрельбы и взрывов в Париже наши бы тоже как-то отметили доблесть арабских "героев" ?
xoxlodupa 08 сентября 2018 | 11:19
Представил ....
На воротах зоны висит табличка - "В этой тюрьме сидит , голодает ,и борется с рыжимом ,почетный гражданин Парижу Олежко Сенцов " ....прям ком в горле....
stakanoff 08 сентября 2018 | 11:33
А Наденьке Савченко?...
liquidsky__ 08 сентября 2018 | 11:34
И депутатом ПАСЕ не забудьте сделать, горе-лягушатники, у которых "исчез" спутник ))
abuvgrobu 08 сентября 2018 | 11:36
Пора почетное гражданство Москвы Салаху Абдесламу давать..
greko 08 сентября 2018 | 11:38
Почему не сразу орден почетного легиона?
protoukrop 08 сентября 2018 | 12:16
greko: Сенцов будет учить французских спецназовцев как по полгода голодать на сале и галушках. )
echo_shar 08 сентября 2018 | 11:49
А чё не Павленскому! ))))))))))
grazschdanin 08 сентября 2018 | 11:55
А Павленский?
Площадь его именем не хотят назвать?
Вот неблагодарные: он ради них яйца к брусчатке прибивал....