Вручение премии имени Анны Политковской состоится в Москве
Церемония вручения премии «Камертон» имени Анны Политковской состоится в Московской консерватории в День международной солидарности журналистов 8 сентября. Подробности сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Он отметил, что премия «Камертон», которая является выражением общественного признания и журналистской солидарности, будет вручаться уже в 5-ый раз.
Номинанты премии — корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина; руководитель РИА Новости на Украине Кирилл Вышинский, который сейчас находится под стражей в Херсоне; руководитель Фонда защиты гласности Алексей Симонов и почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов. «Из этих четырех людей жюри выбрало одного, имя которого мы узнаем 8 сентября в 19.00», — уточнил В.Соловьев.
Глава СЖР также рассказал, что на церемонии отдадут дань памяти журналистам, погибшим в Центральноафриканской республике. При входе будут стоять их портреты и лежать цветы.
Комментарии2
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neon999 08 сентября 2018 | 11:04
Это мило, что в Москве ещё можно поплакать об убитых, хотя бы и в Консерватории.
Хуже, что нельзя упомянуть убийц и заказчиков, как это не делают в том числе и в этом
сообщении от ЭМ.
ura_123 08 сентября 2018 | 11:18
Председатель В.Соловьёв??? Тот самый,с соловьиным помётом))))
То-то в списках засланец в Украину вышинский...