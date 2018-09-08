Вручение премии имени Анны Политковской состоится в Москве

Церемония вручения премии «Камертон» имени Анны Политковской состоится в Московской консерватории в День международной солидарности журналистов 8 сентября. Подробности сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Он отметил, что премия «Камертон», которая является выражением общественного признания и журналистской солидарности, будет вручаться уже в 5-ый раз.

Номинанты премии — корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина; руководитель РИА Новости на Украине Кирилл Вышинский, который сейчас находится под стражей в Херсоне; руководитель Фонда защиты гласности Алексей Симонов и почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов. «Из этих четырех людей жюри выбрало одного, имя которого мы узнаем 8 сентября в 19.00», — уточнил В.Соловьев.

Глава СЖР также рассказал, что на церемонии отдадут дань памяти журналистам, погибшим в Центральноафриканской республике. При входе будут стоять их портреты и лежать цветы.