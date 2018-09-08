В США умер известный репер Мак Миллер

Ему было 26 лет. Официально о причинах смерти не сообщается. По данным издания ТМZ, репер умер от передозировки наркотика. У него долгое время была наркотическая зависимость. В 2011 году первый студийный альбом Миллера вышел на 1-е место в чарте Билборд-200. Он стал первым независимым исполнителем за 16 лет, которому удалось этого добиться.

Песня репера «Дональд Трамп» собрала в ЮТьюбе почти 150 миллионов просмотров. Миллер заявил, что не является сторонником политики Трампа.