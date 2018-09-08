В США умер известный репер Мак Миллер
Ему было 26 лет. Официально о причинах смерти не сообщается. По данным издания ТМZ, репер умер от передозировки наркотика. У него долгое время была наркотическая зависимость. В 2011 году первый студийный альбом Миллера вышел на 1-е место в чарте Билборд-200. Он стал первым независимым исполнителем за 16 лет, которому удалось этого добиться.
Песня репера «Дональд Трамп» собрала в ЮТьюбе почти 150 миллионов просмотров. Миллер заявил, что не является сторонником политики Трампа.
Комментарии3
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dtyzgblfhfc 08 сентября 2018 | 10:39
умер известный рыпер он любил галушки с салом и горилку из холодильника но подлый пукин отобрал у него всё сало и выпил всю горилку а галушки без сала и горилки нельзя было принимать и известный рыпер умер от передозировки. нужно поднять всю мировую общественность и наказать подлого пукина на санкции)))))
polsan 08 сентября 2018 | 10:46
dtyzgblfhfc:
Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения.
Марк Твен.
lion64__2 08 сентября 2018 | 10:43
При этом известный триппер сидит в Лондоне, на ДАУН-инг-стрит