Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уточнить границы республики с Ингушетией
Госкомиссия должна подготовить документы и обоснования для разрешения споров о границах Чечни. Об этом говорится в указе Кадырова, — сообщает «Кавказский узел». В конце августа общественная организация «Опора Ингушетии» сообщила о строительных работах, которые ведут в Ингушетии рабочие из Чечни под охраной силовиков. Они попытались установить пост ДТС Чечни в районе ингушского селения Аршты, а также продвинулись на несколько километров вглубь Ингушетии.
Ингушские власти оставили эти действия без какой-либо публичной акции.
Комментарии4
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lenin3 08 сентября 2018 | 10:37
Рамзанка ещё скажет,что в Ингушетии угнетают чеченцев и чеченский язык и на этом основании введет туда ихтамнетов...
vasilevich58 08 сентября 2018 | 10:51
Мы стоим на пороге новой кавказской междоусобной войны - Чечня против всех остальных.
pravdatut 08 сентября 2018 | 10:38
Расширение территории- это по московски и подготовка к независимости.
hz6691 08 сентября 2018 | 10:48
Если границы будут раздвинуты, можно требовать увеличения дани ("дотаций") от Москвы