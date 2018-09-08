Президент Путин предложил уменьшить срок выплаты пособий по безработицы для всех, кроме людей предпенсионного возраста
Это предусматривают поправки к законопроекту о пенсионной реформе, опубликованные на сайте главы государства. Тем, кто впервые ищет работу или были уволены за нарушения трудовой дисциплины, а также работали меньше 26 недель за последний год, предлагается платить пособие не шесть месяцев, а три, остальным шесть месяцев – вместо года.
Людям предпенсионного возраста, которых уволили по любым основаниям, должны будут получать пособие по безработице в течение года.
Комментарии11
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post_v 08 сентября 2018 | 10:33
уже предлагали - для начала сократить пенсии депутатам Госдумы до средней по России величины пенсий
sergei_tn 08 сентября 2018 | 10:36
Патриоты, а все же, зачем мы воюем где-то на ближнем востоке, в Африке, на Украине ...
Чего нас куда-то несет все время?
serge_moro 08 сентября 2018 | 10:41
sergei_tn: К чему бы Вовчик-Коротышка не прикасался все рушится ,как карточный домик. 20 лет у власти человек,который приносит одни беды, разрушения, теракты, заказные убийства, войны , сжигание и отравление газом детей, подрывом домов на Каширке, развалом церковных и дружественных отношений с Украиной. Иметь такого выродка президента и враги не нужны. Любой враг на его фоне покажется душечкой
taglit 08 сентября 2018 | 10:47
serge_moro: дафай, дафай, путин, уменьшай!
prade 08 сентября 2018 | 10:37
В нормальных странах в кризис власть старается увеличит, а не уменьшать покупательскую способность людей. Поскольку когда у людей денег больше экономика развивается, увеличиваются рабочие места. Путин делает все наоборот.
lenin3 08 сентября 2018 | 10:40
prade: так он про льготы по зомбоящику на всю страну трындел,а вот про уменьшение денежных пособий втихаря на какот-то сайте...
m_anuchin 08 сентября 2018 | 10:43
Для одних, за счет таких же других...
yralez 08 сентября 2018 | 10:45
А слезливую речь к населению плешивый уже произносить не будет ?
Обиделся, что после крокодильих слез после ограблению стариков, его послали на.....
yralez 08 сентября 2018 | 10:48
yralez: деды воевали за новый порядок ?
krysodav2 08 сентября 2018 | 10:49
Этот " человечный чел." такой милашка! "Мажу утром бутерброд, думаю ,а как народ..?"
nehoroshiy 08 сентября 2018 | 10:50
Нескончаемое перетряхивание законов создаёт видимость упорной работы.Люди из-за этого не могут создать себе стабильный жизненный уклад.