Мэр Парижа Ан Идальго предлагает присвоить Олегу Сенцову статус почетного гражданина французской столицы
Этот вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании городского совета, сообщает портал Грани.ру. идальго написала в Твиттере, что Сенцов проводит голодовку за освобождение всех украинских политзаключенных в России. Во франции его поддерживают многочисленные художники, интеллектуалы, депутаты и граждане. Портреты Сенцова размещены на зданиях мэрий нескольких парижских округов.
Ранее статус почетного гражданина Парижа получил белорусский политзаключенный, правозащитник Алесь Беляцкий, а также общественные деятели из Ирана, Колумбии и других стран.
Комментарии5
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lion64__2 08 сентября 2018 | 10:36
Сначала присвойте Павленскому это звание! Даром он бесновался? А потом хироине, сидящей в застенках сбу.
Сделать террориста почётны гражданином это очень креативно. Как известно, фюрер великогерманского рейха не стал разрушать Париж. Его тоже не худо было бы таким статусом наделить.
dtyzgblfhfc 08 сентября 2018 | 10:45
наш колхоз имени "сарайки обамки" предлагает присвоить олежки сунцу звание "почётного пидара" нашей конефермы и назвать в честь его имени общественный сортир на выгребных ямах.
ramses333 08 сентября 2018 | 10:46
Еще один нож в спину нацлидера.
alexsokoll 08 сентября 2018 | 10:51
ramses333:
Всем плевать.
bereshliberalivjamu 08 сентября 2018 | 10:51
Лучше Париж переименовать.