Мэр Парижа Ан Идальго предлагает присвоить Олегу Сенцову статус почетного гражданина французской столицы

Этот вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании городского совета, сообщает портал Грани.ру. идальго написала в Твиттере, что Сенцов проводит голодовку за освобождение всех украинских политзаключенных в России. Во франции его поддерживают многочисленные художники, интеллектуалы, депутаты и граждане. Портреты Сенцова размещены на зданиях мэрий нескольких парижских округов.

Ранее статус почетного гражданина Парижа получил белорусский политзаключенный, правозащитник Алесь Беляцкий, а также общественные деятели из Ирана, Колумбии и других стран.