Футбольная сборная России обыграла команду Турции в первом матче после Чемпионата мира
Футбольная сборная России обыграла команду Турции в первом матче после Чемпионата мира. Встреча в турецком Трабзоне окончилась со счетом 2:1.
Матч был сложный во многом из-за духоты. Об этом сказал капитан сборной России Артем Дзюба. За российскую команду мячи забили Денис Черышев и Артем Дзюба.
Комментарии2
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neon999 08 сентября 2018 | 10:39
Ура, пусть россияне радуются, сняв штаны и забыв, как их насилуют.
srk2658lu 08 сентября 2018 | 10:43
Через год сборная Турции будет выигрывать легко и непринуждённо.