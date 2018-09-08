Футбольная сборная России обыграла команду Турции в первом матче после Чемпионата мира. Встреча в турецком Трабзоне окончилась со счетом 2:1.

Матч был сложный во многом из-за духоты. Об этом сказал капитан сборной России Артем Дзюба. За российскую команду мячи забили Денис Черышев и Артем Дзюба.