Москва сегодня отмечает День города

Более 300 мероприятий, посвященных этому празднику, пройдет в эти выходные во всех округах столицы.

Центром празднования дня рождения столицы уже традиционно станет Тверская улица. Она превратится в пешеходный маршрут с различными развлекательными зонами, например, «Москва – мировой культурный центр», «Москва – благотворительность» и «Москва – развитие». Также не обойдется без спортивных зон, но еще одно нововведение – площадка игры «Что? Где? Когда?», которую два дня будут проводить знатоки Андрей Козлов, Борис Левин, Елена Потанина и Ольга Быкова. На нескольких площадках пройдут музыкальные и театральные фестивали – в частности, в Парке Горького, саду «Эрмитаж», а также в парке «Зарядье». Там сегодня будет открыт концертный зал, где выступят, в частности, Анна Нетребко, Денис Мацуев и оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

В воскресенье же во всех парках столицы пройдет фестиваль «Цветочный джем». Кроме того, сегодня более 80 музеев в честь Дня города будут работать бесплатно. По данным РБК, столичные власти потратят на праздник свыше 450 млн рублей. Это самая скромная сумма за последние 4 года.

Из-за праздника сегодня будут перекрыты несколько улиц в центре Москвы, в том числе Моховая и часть Тверской улицы. Впрочем, пока сервис «Яндекс» оценивает пробки в 1 балл.