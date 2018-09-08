Убитого соратника Бориса Березовского пытались отравить еще в 2013 году

По некоторым данным, на Николая Глушкова покушались россияне.

В ходе изучения обстоятельств убийства Николая Глушкова британские следователи выяснили, что в 2013 он встречался с двумя «подозрительными мужчинами» в гостинице, пишет газета «Guardian». По информации издания, незнакомцы предложили соратнику Бориса Березовского выпить шампанского, он согласился. А вскоре потерял сознание, в таком состоянии Глушкова обнаружили сотрудники гостиницы и вызвали скорую. Обследование показало, что у пострадавшего нарушен сердечный ритм, после чего он был госпитализирован. Глушков тогда говорил врачам, что подозревает в отравлении русских, и связывает это со своей дружбой с покойным Березовским.

Сейчас следствие по делу о смерти Глушкова рассматривают версию, из которой следует, что он мог стать жертвой профессионального киллера или киллеров, отправленных в Лондон российскими спецслужбами, заключает «Guardian».

Николая Глушкова нашли мертвым в его доме в Лондоне. Произошло это в марте. По данным источников газеты «Коммерсант», на шее у него были видны следы удушения.