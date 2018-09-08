Убитого соратника Бориса Березовского пытались отравить еще в 2013 году
По некоторым данным, на Николая Глушкова покушались россияне.
В ходе изучения обстоятельств убийства Николая Глушкова британские следователи выяснили, что в 2013 он встречался с двумя «подозрительными мужчинами» в гостинице, пишет газета «Guardian». По информации издания, незнакомцы предложили соратнику Бориса Березовского выпить шампанского, он согласился. А вскоре потерял сознание, в таком состоянии Глушкова обнаружили сотрудники гостиницы и вызвали скорую. Обследование показало, что у пострадавшего нарушен сердечный ритм, после чего он был госпитализирован. Глушков тогда говорил врачам, что подозревает в отравлении русских, и связывает это со своей дружбой с покойным Березовским.
Сейчас следствие по делу о смерти Глушкова рассматривают версию, из которой следует, что он мог стать жертвой профессионального киллера или киллеров, отправленных в Лондон российскими спецслужбами, заключает «Guardian».
Николая Глушкова нашли мертвым в его доме в Лондоне. Произошло это в марте. По данным источников газеты «Коммерсант», на шее у него были видны следы удушения.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
xoxlodupa 08 сентября 2018 | 10:11
Сто пудов отравили ! Ну а следы на шее ... жаба его задушила !)
patrikk_1 08 сентября 2018 | 10:13
Британские следователи выяснили, что в 2013 он встречался с двумя «подозрительными мужчинами» в гостинице, пишет газета «Guardian»...
Это были Мария Литвиненко и Александр Гольдфарб, штатные киллеры Бориса Березовского.
srk2658lu 08 сентября 2018 | 10:41
patrikk_1: Опять звон мудей патрикк1 разносится на ЭХЕ. Встал на вахту и бьётся головой об тейбл...
andreyoo 08 сентября 2018 | 10:19
По некоторым данным, на Николая Глушкова покушались россияне.
-- "По некоторым данным" это слегка ХайлиЛайкли?
servelat 08 сентября 2018 | 10:19
Петров с Башировым "поработали"...Кстати, их фото поближе: https://pp.userapi.com/c846420/v846420391/ddb61/OhjIo2IQlls.jpg
i_c_e 08 сентября 2018 | 10:51
servelat: Так это же Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов!
ematveev 08 сентября 2018 | 10:26
Дарю идею британским следователям. Или западным СМИ. Не знаю просто, кто из них более хромой на голову...
===
По некоторым данным за рулем самолета 11 сентября находились сотрудники ГРУ.
===
Далее сами.
Не благодарите.
neon999 08 сентября 2018 | 10:34
Прозрение иногда наступает даже у идиотов.
Или британцы пытались закрыть глаза на очевидное из-за каких-то
закулисных шашней с Кремлём ? Пока их вконец не достали.
srk2658lu 08 сентября 2018 | 10:38
Так и Березовского не по его воле шарфиком прикрыли...