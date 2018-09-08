Рамзан Кадыров намерен уточнить границу между Чечней и Ингушетией. Республики с середины 90-х годов ведут споры о принадлежности двух районов.

Разрешить разногласия о положении границы между Чечней и Ингушетией должна госкомисссия, которую возглавил спикер чеченского парламента Магомед Даудов. Об этом пишет издание «Кавказский узел» со ссылкой на местные СМИ. При этом в конце августа общественная организация «Опора Ингушетии» сообщала, что соседняя республика под прикрытием силовиков начала строительные работы в районе ингушского селения Аршты. Рабочие якобы продвинулись на километры вглубь Ингушетии, однако власти на эти действия публично не отреагировали. В Минавтодоре Чечни «Кавказскому узлу» рассказали, что лишь заасфальтировали часть приграничной дороги.

Пять лет назад Рамзан Кадыров потребовал включить в состав республики ряд населенных пунктов Сунженский района Ингушетии. Между силовиками двух республик произошло столкновение, тогда шесть человек были ранены.

Формально граница между республиками была определена в 1934 году, однако ее демаркация из-за существующих разногласий до сих пор не проведена.