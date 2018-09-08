Рамзан Кадыров намерен уточнить границу между Чечней и Ингушетией
Рамзан Кадыров намерен уточнить границу между Чечней и Ингушетией. Республики с середины 90-х годов ведут споры о принадлежности двух районов.
Разрешить разногласия о положении границы между Чечней и Ингушетией должна госкомисссия, которую возглавил спикер чеченского парламента Магомед Даудов. Об этом пишет издание «Кавказский узел» со ссылкой на местные СМИ. При этом в конце августа общественная организация «Опора Ингушетии» сообщала, что соседняя республика под прикрытием силовиков начала строительные работы в районе ингушского селения Аршты. Рабочие якобы продвинулись на километры вглубь Ингушетии, однако власти на эти действия публично не отреагировали. В Минавтодоре Чечни «Кавказскому узлу» рассказали, что лишь заасфальтировали часть приграничной дороги.
Пять лет назад Рамзан Кадыров потребовал включить в состав республики ряд населенных пунктов Сунженский района Ингушетии. Между силовиками двух республик произошло столкновение, тогда шесть человек были ранены.
Формально граница между республиками была определена в 1934 году, однако ее демаркация из-за существующих разногласий до сих пор не проведена.
Комментарии12
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tvitov66 08 сентября 2018 | 10:04
Ещё границы Ичкерии с Маньчжурией у нас не маркированы - как бы пехотинцы не заблудились
archibald_dandy_esquire 08 сентября 2018 | 10:20
tvitov66:
ещё один нашёлся "восстановитель истерической справедливости границ" - будет решать теми же методами - чеченские "ихтамнеты" оттяпают у ингушей два "спорных" района
интересно, ингуши утрутся или всё-таки дадут пинка дырову?
protoukrop 08 сентября 2018 | 10:38
archibald_dandy_esquire: У Рамзана заканчивается второй срок правления. Третий срок подряд возможен только путем изменения республиканской конституции или границ республики.
edyunia 08 сентября 2018 | 10:04
\\возглавил спикер чеченского парламента Магомед Даудов.\\
Кто записывает, - тот и выигрывает.
seryj_wolk 08 сентября 2018 | 10:15
Исторически разложившаяся общность - рфский народ!
harra 08 сентября 2018 | 10:16
- Мне кажется, Марь Ивановна, у нас с вами заборчик между огородами неправильно стоит (с) ))))
hrenvam 08 сентября 2018 | 10:18
Мировые войны разгорались и из-за меньшего...
chimp2013 08 сентября 2018 | 10:24
Похоже Кадыров еще не знает метод "зеленых человечков"
nitinol 08 сентября 2018 | 10:47
chimp2013: Действительно, нужно было бы сначала референдум на спорных территориях зафигачить под дулами золотых пистолетов!
benin_papa__ 08 сентября 2018 | 10:26
Забавно. А вот в подлинной России, у которой нынешние останки СССР скоммуниздили триколор и двуглавую птицу, никакой границы между Чечней и Ингушетией вообше не существовало. Как не существовало и самой Чечни и Ингушетии.
В Российской империи на этом месте располагалась русская Терская область.
Управляемая русским же генерал-губернатором.
neon999 08 сентября 2018 | 10:29
Почему ЭМ так любит пиарить Кадырова ?
Как мухи, слетающиеся на дерьмо.
krysodav2 08 сентября 2018 | 10:43
Рамзана несет в наглую." Аппетиты" этого "акадэмика" растут. Он все больше становится "отвязанным"!