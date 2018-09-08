Московские власти потратят на День города, без малого, 460 миллионов рублей
На эту сумму были заключены контракты к празднику, сообщает РБК, ссылаясь на данные Единой информационной системы в сфере госзакупок. Это меньше, чем в прошлом году – тогда было потрачено почти 750 миллионов рублей.
Дороже всего на этот раз мэрии обойдется разгон облаков. Агентству атмосферных технологий выплатят более ста миллионов рублей. По условиям госконтракта, облака над городом при необходимости будут разгонять 12 самолетов при помощи жидкого азота, гранулированной углекислоты и специального реагента.
На втором месте по стоимости — народные гуляния у Храма Христа Спасителя и на Поклонной горе – они обойдутся в 32,5 миллиона рублей.
Комментарии24
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
basel812 08 сентября 2018 | 09:37
На "витрину путинизма" никаких денег не жалко.
tvitov66 08 сентября 2018 | 09:47
basel812: как бы не продешевили - в одном проклятом долларе уже полновесных 69р91коп и график упорото лезет все выше и выше ...
opiatnovyi63 08 сентября 2018 | 10:30
tvitov66: А где-то не периферии России не могут свести концы с концами больницы и школы..
kamen_12 08 сентября 2018 | 09:38
Опять украино- израильских пенсионеров обокрали, на хамон с пармезаном кинули.
tvitov66 08 сентября 2018 | 09:51
kamen_12: если сегодня стекломой еще не подорожал, то это еще не значит что он завтра не подорожает - ротенберги технический спирт закупают в Китае за юани, так что закупайся пока не поздно
tprfrund001 08 сентября 2018 | 10:22
tvitov66: Вы смешны. Вот у нас нынче в программе Кампильо гран резерва или Шабли премьер крю - ещё не решили, то ли выбирать, то ли подряд.
yralez 08 сентября 2018 | 09:39
Москалям зрелища,
расеянам подорожание хлеба..
vikwlad 08 сентября 2018 | 10:18
yralez: "Москалям зрелища..."
Москва лопается от халявных денег. От такой халявы 90% москвичей довольны воровской властью (по опросам москвичей на улицах Москвы журналистами "Радио Свобода").
ss2020 08 сентября 2018 | 09:42
пол лярда на хорошее настроение... подорожало!)))
ss2020 08 сентября 2018 | 09:44
оленевод: мы не сеем и не пашем...с колокольни ...машем...разгоняем облака. Дороже всего на этот раз мэрии обойдется разгон облаков!)
j_partizan 08 сентября 2018 | 09:45
Лучше бы на пенсии потратили. А то из ПФР только воруют.
lager23 08 сентября 2018 | 09:48
Примерно по 50руб с каждого москвича, а удовольствия сколько!
j_partizan 08 сентября 2018 | 09:57
lager23: Примерно по 50руб
________
Зато какой навар подрядчикам, которых крышует "устроитель" этой фигни.
venq 08 сентября 2018 | 09:56
копейки. это - 30р. с носа. пока доедешь до дня города 55р. на метро выйдет. и потом пока будешь подходить пешком, сигарет на 30р. выкуришь. а если по дороге ещё прихвотить пивоподобной жидкости - ещё 50р.
вообщем каждому столичу День Города обойдется в 30+55+30+50=165р., минимум. :D
venq 08 сентября 2018 | 09:59
это на калькуляторе составит, где-то миллиарда полтора. :D
j_partizan 08 сентября 2018 | 10:02
venq: пока будешь подходить пешком, сигарет на 30р. выкуришь. а если по дороге ещё прихвотить пивоподобной жидкости - ещё 50р.
________
Забыли включить штрафы за курение и потребление спиртосодержащих жидкостей в неположенном месте.
kara 08 сентября 2018 | 09:58
с одной стороны потратили,а с другой стороны,кто то заработал! мультипликатор никто не отменял, так что побольше праздников в городах по поводу и без
j_partizan 08 сентября 2018 | 10:04
kara:
Тратят одни, а зарабатывают совсем другие, известные всем братки.
drgonish 08 сентября 2018 | 10:09
Оооо, опять тратят народные деньги.
Давеча куча лохов отнесла Тони Роббинсу более 800 миллионов, и теперь скулят, как их развели. Тони, им видите ли сказал, что надо вкладывать в свое будущее и работать. Они-то пришли, чтоб узнать секрет, как получать результат не работая, и жестоко обманулись. Опять.
Деньги затраченные на день города останутся в России, а деньги потраченные на прописные истины Тони увезет в Америку. А виноват, естественно, Путин
tvitov66 08 сентября 2018 | 10:14
drgonish: Деньги затраченные на день города как всегда прилипнут к потным ладошкам властьимущих и очень быстро окажутся на офшорных счетах друзей нацЛидера - и ты ватан это знаешь не хуже меня
drgonish 08 сентября 2018 | 10:29
tvitov66:
Ну, прежде, чем бредить ты сам прикинь, сколько стоит организовать, хотя бы день горда Мухосранска, в котором ты живешь.
ugiazov 08 сентября 2018 | 10:15
Полмиллиарда на фейк. А четверть российских сёл не могут оплатить подключение к проходящему мимо них газу.
vachek 08 сентября 2018 | 10:17
Облаков нет и не предвидится, а денежки за разгон вынь да положь.
tprfrund001 08 сентября 2018 | 10:19
В Нью-Йорке за восемь лет отремонтировано два парка. В Москве - восемьдесят.
Платежи Москвы в федеральный бюджет выросли в два с лишним раза. Платежи из федерального бюджета субъектам - на одну пятую. Это к сведению любителей кричать, что Москва всех объедает.