Z Архив новостей новости
5 24 6 421
09:30, 08 сентября 2018

Московские власти потратят на День города, без малого, 460 миллионов рублей

На эту сумму были заключены контракты к празднику, сообщает РБК, ссылаясь на данные Единой информационной системы в сфере госзакупок. Это меньше, чем в прошлом году – тогда было потрачено почти 750 миллионов рублей.

Дороже всего на этот раз мэрии обойдется разгон облаков. Агентству атмосферных технологий выплатят более ста миллионов рублей. По условиям госконтракта, облака над городом при необходимости будут разгонять 12 самолетов при помощи жидкого азота, гранулированной углекислоты и специального реагента.

На втором месте по стоимости — народные гуляния у Храма Христа Спасителя и на Поклонной горе – они обойдутся в 32,5 миллиона рублей.

Комментарии

24

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

basel812 08 сентября 2018 | 09:37

На "витрину путинизма" никаких денег не жалко.

tvitov66 08 сентября 2018 | 09:47

basel812: как бы не продешевили - в одном проклятом долларе уже полновесных 69р91коп и график упорото лезет все выше и выше ...

opiatnovyi63 08 сентября 2018 | 10:30

tvitov66: А где-то не периферии России не могут свести концы с концами больницы и школы..

kamen_12 08 сентября 2018 | 09:38

Опять украино- израильских пенсионеров обокрали, на хамон с пармезаном кинули.

tvitov66 08 сентября 2018 | 09:51

kamen_12: если сегодня стекломой еще не подорожал, то это еще не значит что он завтра не подорожает - ротенберги технический спирт закупают в Китае за юани, так что закупайся пока не поздно

tprfrund001 08 сентября 2018 | 10:22

tvitov66: Вы смешны. Вот у нас нынче в программе Кампильо гран резерва или Шабли премьер крю - ещё не решили, то ли выбирать, то ли подряд.

yralez 08 сентября 2018 | 09:39

Москалям зрелища,
расеянам подорожание хлеба..

vikwlad 08 сентября 2018 | 10:18

yralez: "Москалям зрелища..."
Москва лопается от халявных денег. От такой халявы 90% москвичей довольны воровской властью (по опросам москвичей на улицах Москвы журналистами "Радио Свобода").

ss2020 08 сентября 2018 | 09:42

пол лярда на хорошее настроение... подорожало!)))

ss2020 08 сентября 2018 | 09:44

оленевод: мы не сеем и не пашем...с колокольни ...машем...разгоняем облака. Дороже всего на этот раз мэрии обойдется разгон облаков!)

j_partizan 08 сентября 2018 | 09:45

Лучше бы на пенсии потратили. А то из ПФР только воруют.

lager23 08 сентября 2018 | 09:48

Примерно по 50руб с каждого москвича, а удовольствия сколько!

j_partizan 08 сентября 2018 | 09:57

lager23: Примерно по 50руб
________
Зато какой навар подрядчикам, которых крышует "устроитель" этой фигни.

venq 08 сентября 2018 | 09:56

копейки. это - 30р. с носа. пока доедешь до дня города 55р. на метро выйдет. и потом пока будешь подходить пешком, сигарет на 30р. выкуришь. а если по дороге ещё прихвотить пивоподобной жидкости - ещё 50р.
вообщем каждому столичу День Города обойдется в 30+55+30+50=165р., минимум. :D

venq 08 сентября 2018 | 09:59

это на калькуляторе составит, где-то миллиарда полтора. :D

j_partizan 08 сентября 2018 | 10:02

venq: пока будешь подходить пешком, сигарет на 30р. выкуришь. а если по дороге ещё прихвотить пивоподобной жидкости - ещё 50р.
________
Забыли включить штрафы за курение и потребление спиртосодержащих жидкостей в неположенном месте.

kara 08 сентября 2018 | 09:58

с одной стороны потратили,а с другой стороны,кто то заработал! мультипликатор никто не отменял, так что побольше праздников в городах по поводу и без

j_partizan 08 сентября 2018 | 10:04

kara:
Тратят одни, а зарабатывают совсем другие, известные всем братки.

drgonish 08 сентября 2018 | 10:09

Оооо, опять тратят народные деньги.

Давеча куча лохов отнесла Тони Роббинсу более 800 миллионов, и теперь скулят, как их развели. Тони, им видите ли сказал, что надо вкладывать в свое будущее и работать. Они-то пришли, чтоб узнать секрет, как получать результат не работая, и жестоко обманулись. Опять.

Деньги затраченные на день города останутся в России, а деньги потраченные на прописные истины Тони увезет в Америку. А виноват, естественно, Путин

tvitov66 08 сентября 2018 | 10:14

drgonish: Деньги затраченные на день города как всегда прилипнут к потным ладошкам властьимущих и очень быстро окажутся на офшорных счетах друзей нацЛидера - и ты ватан это знаешь не хуже меня

drgonish 08 сентября 2018 | 10:29

tvitov66:

Ну, прежде, чем бредить ты сам прикинь, сколько стоит организовать, хотя бы день горда Мухосранска, в котором ты живешь.

ugiazov 08 сентября 2018 | 10:15

Полмиллиарда на фейк. А четверть российских сёл не могут оплатить подключение к проходящему мимо них газу.

vachek 08 сентября 2018 | 10:17

Облаков нет и не предвидится, а денежки за разгон вынь да положь.

tprfrund001 08 сентября 2018 | 10:19

В Нью-Йорке за восемь лет отремонтировано два парка. В Москве - восемьдесят.
Платежи Москвы в федеральный бюджет выросли в два с лишним раза. Платежи из федерального бюджета субъектам - на одну пятую. Это к сведению любителей кричать, что Москва всех объедает.

Самое обсуждаемое

Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Зачем ходить на выборы? Поймите, что ничего просто так не дается — за свое право на лучшую жизнь надо бороться. Институт выборов хрупкий и пока еще неустоявшийся. Но это институт твоей власти…

5 152 6 11824 05.09
Kвыборы, видео, общество, мнения
Блоги

Людмила Алексеева Председатель Московской Хельсинкской группы

Права людей на мирные протесты неоспоримы Пока собрание остается мирным, обязанность властей, не только не препятствовать, но и оказывать содействие в его проведении. Применение силы — крайняя мера, допустимая лишь в ответ на явные угрозы жизни и здоровью…

5 97 6 8557 07.09
Kправа, законы, акции, протесты, власть, мнения
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Александр Гольц: Почему Россия начала масштабные маневры в Средиземном море Под эгидой учений наращивается военно-морская группировка у границ Сирии. Готовится прикрытие для операции по разгрому вооруженной оппозиции в Идлибе…

5 107 6 32043 01.09
Kсирия, рф, армия, события
Блоги

Diletant.media история

«Стоять насмерть. За Волгой для нас земли нет!» Именно в эти страшные месяцы фашисты достигли самых дальних точек своего наступления. На юге они углубились на 10-15 км на территорию Грузии, и вот осень-зима 42-ого. Сталинград…

5 56 6 9702 01.09
Kвойны, история, дилетант, события
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Навальный — обыкновенный провокатор российских спецслужб Операция «Навальный — лидер оппозиции» была успешно реализована российскими спецслужбами. Массовые митинги дискредитированной оппозиции существенно сократились и по частоте и численно…

5 133 6 15474 06.09
Kнавальный, политика, спецслужбы, оппозиция, рф, мнения
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Какие будут ваши доказательства Вы всегда агрессивно требуете «доказательств» от других, никогда ни в чем не признаетесь, даже если вас поймали с поличным. Вот и предъявите доказательства, что Захарченко взорвали украинские власти. Где они? В вашей бумажке их нет…

5 300 6 80178 01.09
Kобщество, происшествия, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Тревожные вести из Ливии Кощунственно и цинично звучат «призывы» из Вашингтона, Лондона, Парижа и Рима «немедленно отказаться от применения силы». Видимо, в этих странах давно забыли, что именно они являются авторами ливийской национальной трагедии…

5 75 6 10134 03.09
Kливия, конфликты, политика, мнения
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Карандаш В переводе с татарского языка «кара» значит черный, а «таш» переводится как «камень». К слову, известная дворянская фамилия образован от старинного тюркского имени «Дашкай», в переводе означает каменный…

5 60 6 8281 03.09
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

МИД РФ: Выступление Терезы Мэй выдержано в абсолютно неприемлемой тональности В нем содержится ряд безапелляционных обвинений в адрес Российской Федерации и двух, как утверждается, наших граждан. Решительно отвергаем эти инсинуации…

5 161 6 23008 06.09
Kскрипаль, великобритания, рф, политика, расследования, конфликты, события
Блоги

Сергей Аксенов: Цензурных ответов на «предложение» Порошенко у меня нет И вот теперь глава террористического режима, устроившего эту блокаду, предлагает принять наших детей в Херсонской области…

5 269 6 40079 06.09
Kкрым, экология, аварии, украина, порошенко, дети, мнения
Блоги

Леонид Гозман политик

Про учителей морали Раздражают не славословия или, наоборот, хула в адрес ушедших, а попытки объяснить мне, как мне следует реагировать, что правильно или достойно, а что нет?

5 235 6 68641 01.09
Kпамять, общество, мораль, мнения
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Похищение Европы А может, Трамп эту публикацию документов из клинтоновского фонда инициировал как раз ради поддержки путинского имиджа?..

5 201 6 32974 04.09
Kпутин, трамп, сша, политика, рф, ельцин, история, документы, события
Блоги

Михаил Михин блогер

Заметки о Нью-Йорке Они, такие же, как мы. Так же критикуют правительство, так же недовольны ситуацией в стране, но при этом они не боятся высказывать свое мнение открыто, зная, что у них нет полковника, который их посадит за репост в фейсбуке…

5 49 6 8684 04.09
Kнью-йорк, общество, события
Голосование
Возражали бы вы против прачечной для бездомных возле вашего дома?
5 35 6 6505 05.09
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Беслан: во имя непоколебимости Только один человек в России мог запретить вести переговоры с террористами. Только один человек мог приказать штурмовать школу, обрекая детей на смерть. Недаром за минувшие 14 лет он ни разу не приехал на бесланское кладбище…

5 156 6 28801 03.09
Kпамять, беслан, трагедии, мнения
Блоги

В Сургуте первоклассникам вручили дневники с ошибкой в гербе России В лапах двуглавого орла — серп и молот…

5 55 6 10760 04.09
Kфото, школа, события

Популярное за неделю

Новости

Подозреваемые в отравлении Скрипалей россияне за последние два года около 30 раз были в Европе, чаще всего в Женеве Подозреваемые находились в швейцарском городе, в том числе в тот период, когда там проходил один из раундов переговоров по урегулированию конфликта в Сирии…

5 17 6 9969
Интервью Рикошет

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Первая версия: у отравителей руки из жопы растут реально – оставили след. Вторая версия – это специально подставленная пара. Это пара прикрытия…

5 170 6 125598 05.09
#слушать 10:43 8читать ;смотреть $скачать 2.5 МБ
Голосование
Возражали бы вы против прачечной для бездомных возле вашего дома?
5 35 6 6505 05.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Страна выходит из-под контроля Он теряет контроль, его «вертикаль» не может погасить волну. Он уже безразличен. Его уже не слушают массы…

5 447 6 350835 03.09
Kполитика, митинги, пенсии, общество, события
Блоги

+ На военного корреспондента из России напали во время прямого включения из Донецка На военного корреспондента из России напали во время прямого включения из Донецка Эфир был посвящен погибшему руководителю так называемой ДНР…

5 240 6 208854 03.09
8читать ;смотреть
Kвидео, донецк, журналисты, тв, происшествия, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7237095
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3649825

Сегодня в эфире