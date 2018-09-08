Сильный порыв ветра стал причиной неудачной посадки Боинга в аэропорту Сочи 1 сентября
Сильный порыв ветра стал причиной неудачной посадки Боинга в аэропорту Сочи 1 сентября. Когда лайнер заходил на посадку, ветер внезапно изменился. Это увеличило скорость самолета, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники, близкие к следствию.
Эксперты сейчас выясняют, почему экипаж решил заходить на посадку в неблагоприятных условиях и насколько корректными были его действия.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
drgonish 08 сентября 2018 | 09:58
Боинг 738 - тот же 737 (укороченное 737-800). Самое аварийное летающее ведро в мире.
Ветер на него подул....
neon999 08 сентября 2018 | 10:47
Пилотам мало платят и квалифицированные сбегают в другие страны.
Но «эксперты» этого обстоятельства не заметят.
А журналисты даже «политкорректно» не пишут - какая авиакомпания отметилась инцидентом. Все эти «расследования» и найденные «причины аварии» проводятся лишь в интересах тех, кто стрижёт бабло.