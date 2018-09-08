Сильный порыв ветра стал причиной неудачной посадки Боинга в аэропорту Сочи 1 сентября. Когда лайнер заходил на посадку, ветер внезапно изменился. Это увеличило скорость самолета, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Эксперты сейчас выясняют, почему экипаж решил заходить на посадку в неблагоприятных условиях и насколько корректными были его действия.