Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уточнить границы республики с Ингушетией
Госкомиссия должна подготовить документы и обоснования для разрешения споров о границах Чечни. Об этом говорится в указе Кадырова, — сообщает «Кавказский узел». В конце августа общественная организация «Опора Ингушетии» сообщила о строительных работах, которые ведут в Ингушетии рабочие из Чечни под охраной силовиков. Они попытались установить пост ДТС Чечни в районе ингушского селения Аршты, а также продвинулись на несколько километров вглубь Ингушетии.
Ингушские власти оставили эти действия без какой-либо публичной акции.
Комментарии8
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ss2020 08 сентября 2018 | 09:34
ещё один собиратель земель...чеченских!)))
tvitov66 08 сентября 2018 | 09:57
ss2020: скоро новости на Эхо будут звучать так:
"на границе Ичкерии с Маньчжурией все спокойно"
arye_11 08 сентября 2018 | 09:35
Чечня - Россия в миниатюре.
Все тот же несменяемый "бох" у власти и все те же территориальные претензии ко всем соседям.
Разница только в масштабах.
ss2020 08 сентября 2018 | 09:38
arye_11: очень маленькая...гордая...но все лишь птичка!))) судя по носу попугай волнистый!)
mikhail_spb_ 08 сентября 2018 | 09:41
Видать, кадырке тесно в своём султанате, вот и расширяется.
Но не забывает и о всероссийском престоле.
andy66 08 сентября 2018 | 09:42
Плюс еще некоторая часть города Москва )))
lager23 08 сентября 2018 | 09:44
Акадэмик-интэллэгент любит дэнги и порядок, поэтому хочет отрэзать ингушам "ногти на пальцах ног по самую голову"
timbuktu 08 сентября 2018 | 10:02
вот ни разу не слышал.чтобы глава тульской области потребовал что-то от рязанской области:а.ведь,дюмин - весьма вероятный наследный принц путина )))