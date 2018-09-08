На ВДНХ проходит московская международная книжная ярмарка
На ВДНХ проходит московская международная книжная ярмарка.
Сегодня ярмарках работает до восьми вечера, вход по билетам, дети и подростки до 17 лет могут попасть на выставку бесплатно.
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На ВДНХ проходит московская международная книжная ярмарка.
Сегодня ярмарках работает до восьми вечера, вход по билетам, дети и подростки до 17 лет могут попасть на выставку бесплатно.
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