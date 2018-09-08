Премию имени Анны Политковской вручат сегодня в Москве

Церемонию проведут в Большом зале консерватории.

На премию Камертон выдвинуты четыре кандидата. Это в том числе специальный корреспондент Новой газеты Елена Милашина, где многие годы работала Анна Политковская. Милашина известна своими нашумевшими расследованиями, в том числе о преследовании секс-меньшинств в Чечне.

В список на получение премии включён и главный редактор РИА Новостей Украина Кирилл Вышинский. Киев обвиняет его в госизмене и поддержке сепаратистов. Он арестован и ждёт суда в Херсоне. Российский МИД называет произволом действия украинских властей в отношении Вышинского.

Ещё два претендента на премию Политковской в этом году руководитель Фонда защиты гласности Алексей Симонов и почётный председатель российского Союза журналистов Всеволод Богданов. Премию Камертон вручат уже в 5-й раз. Она выражает общественное признание и журналистскую солидарность.

На церемонии отдадут дань памяти съемочной группе Орхана Джемаля, убитой в конце июля в Центральной Африке. В прошлом году премию Политковской получила обозреватель Эха и Новой Юлия Латынина и военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

Анна Политковская была убита в подъезде своего дома в октябре 2006 года. Пятерых уроженцев Чечни осудили за преступление. В июле этого года перед зданием Новой газеты открыли сад имени журналистки.