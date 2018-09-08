Акции против пенсионной реформы пройдут сегодня в нескольких регионах России

Самый крупный митинг состоится в Самаре.

Организаторы сегодняшних акций столкнулись с теми же трудностями, с которыми боролись их предшественники в предыдущие два месяца – власти безосновательно отказывают в согласовании митингов, а если и разрешают, то отправляют на неудобные удаленные площадки, государственные СМИ о протестах и вовсе не рассказывают. Организаторам акции в Самаре, например, пришлось добиваться разрешения властей через суд. Изначально им отказали в проведении шествия, обосновав это тем, что оно может спровоцировать пробки. Но самарцы отстояли свое право и сегодня выйдут на проспект Ленина.

А в Краснодаре местные власти не подтвердили ни один из вариантов площадок в центре, предложив организаторам провести акцию на окраине города. Протестовать против пенсионной реформы будут в Орлове и Оренбурге, где КПРФ организует митинги, а также в Крыму — там коммунисты собираются провести пикет под Симферополем.

Завтра, в единый день голосования, в нескольких десятках российских городов акции против повышения пенсионного возраста проведут сторонники политика Алексея Навального. В преддверии протестов полиция начала задерживать организаторов и активистов. Сам оппозиционер ранее получил 30 суток ареста за акцию, которая состоялась в январе