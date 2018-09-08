В РПЦ раскритиковали решение Вселенского патриарха Варфоломея, назначившего своих представителей на Украине

Этот вопрос следовало обсуждать с Московским Патриархатом, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.



В свою очередь Украинская православная церковь Киевского патриархата приветствовала решение о назначении экзархов. В Киеве ждут начала совместной работы с ними, рассказал в интервью «Эху» пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата ахиепископ Евстратий.

Архиепископ Евстратий добавил, что уже в октябре, на ближайшем заседании священного синода Константинопольского патриархата, экзархи должны будут отчитаться о проделанной работе.