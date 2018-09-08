В РПЦ раскритиковали решение Вселенского патриарха Варфоломея, назначившего своих представителей на Украине
Этот вопрос следовало обсуждать с Московским Патриархатом, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
В свою очередь Украинская православная церковь Киевского патриархата приветствовала решение о назначении экзархов. В Киеве ждут начала совместной работы с ними, рассказал в интервью «Эху» пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата ахиепископ Евстратий.
Архиепископ Евстратий добавил, что уже в октябре, на ближайшем заседании священного синода Константинопольского патриархата, экзархи должны будут отчитаться о проделанной работе.
Комментарии13
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traxau_okurka 08 сентября 2018 | 09:07
Ага, сопливых спросить забыли))))))))))
patrikk_1 08 сентября 2018 | 09:18
В свою очередь Украинская православная церковь Киевского патриархата приветствовала решение о назначении экзархов...
Мало что без разрешения РПЦ, так ещё назначали экзархов из США и Канады, у которых погоны офицеров ЦРУ на лбу отпечатаны.
tvitov66 08 сентября 2018 | 09:07
Муравьи решительно раскритиковали слона, навалившего на муравейник кучу навоза
serge_moro 08 сентября 2018 | 09:12
tvitov66: Вот и к Глушкову англичане вернулись снова. Английские спецслужбы полагают,что Глушкова также отравили грушники. Думаю,что и Березовский был убит грушниками. В Англии путинские псы могли убить несколько десятков человек. Помните такого миллиардерра , друга Березовского Бадри Патаркацишвили.Думаю,что и его насттигла смерть от путинских убийц.
Сколько путинские псы убили , уже даже сложно посчитать им самим. Думаю, за 20 лет путинского беспредела были убиты минимум несколько сот человек. У них заказные убийства поставлены на поток. Ничего личного , просто бизнес.Заказчик во всех заказухах один и тот же неповторимый чекист-перевертыш, президент всей заказухи и беспросветного воровства, избираемый 20 лет самим собой , любимец всех портянок,шизофреников и политических проституток,член тамбовской ОПГ, мультимиллиардер , самый богатый вор в мире Вован Питерский, по кликухе среди советских чекистов Oкурок-дзюдоист
vikwlad 08 сентября 2018 | 09:16
Похож, что скоро РПЦ лишится своего украинского прихода. А это половина от всего прихода РПЦ. Гундяев в истерике - такой жирный кусок отвалится.
gvs 08 сентября 2018 | 09:07
2В РПЦ... 2В - это сокращение "to business"... Опечатка по Фрейду, однако... ))))
jblack2 08 сентября 2018 | 09:09
Константинопольский патриарх корысти ради или по скудоумию своему, принял решение способствующее усилению конфликтов и раздора в Украинском обществе.
Что дальше - погромы нациками церквей и захват имущества УПЦ МП? Позор!
nnikolay 08 сентября 2018 | 09:18
jblack2:
Да, этот раздор - это позор православия вообще. Например, синагоги или мечети на Украине между собой не передрались.
netnadegdy 08 сентября 2018 | 09:13
Такой подставы ПутяГунд с Кобзоном (дума) не представляли. Управление рисками при переделе Украины ими не учитывались, не их конек. Скоро еще международные иски пойдут, так что опять пояса пенсионерам затягивать. Кто, если не мы?
jblack2 08 сентября 2018 | 09:15
Вселенский патриарх корысти ради или по скудоумию своему, принял решение способствующее усилению конфликтов и раздора в Украинском обществе.
Что дальше - погромы нациками церквей и захват имущества УПЦ МП?
edyunia 08 сентября 2018 | 09:17
jblack2: \\погромы нациками церквей\\
Типа, станут базами наты?
davi__koloradov 08 сентября 2018 | 09:18
"Прощай, немытая Россия". Московскому Патриархату - комаров пинать.
ihor_syvoryj 08 сентября 2018 | 09:19
Киев крестил Москву.
Киев её и отпоёт.