Сборная России по футболу с победы начала выступление в Лиге Наций
Команда обыграла соперников из Турции со счётом 2:1. Свой следующий матч в рамках Лиги наций россияне проведут 11 октября против сборной Швеции. Встреча пройдёт в Калининграде.
10 сентября россияне в товарищеском матче сыграют с командой Чехии в Ростове-на-Дону.
Комментарии2
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kamen_12 08 сентября 2018 | 08:44
Порвут и чехов с хохлами! Слава России!
polsan 08 сентября 2018 | 09:05
kamen_12: А если как в спорте, просто победят?! )) Когда спорт вне политики, не не нужен и главный по моче!