Сборная России по футболу с победы начала выступление в Лиге Наций

Команда обыграла соперников из Турции со счётом 2:1. Свой следующий матч в рамках Лиги наций россияне проведут 11 октября против сборной Швеции. Встреча пройдёт в Калининграде.

10 сентября россияне в товарищеском матче сыграют с командой Чехии в Ростове-на-Дону.