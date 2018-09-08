Один из самых богатых людей Китая основатель компании Alibaba решил уйти на пенсию
Джек Ма заявил, что покинет пост главы компании в ближайший понедельник, сообщает The New York Times. Миллиардер останется в совете директоров и продолжит следить за управлением компании.
Своё решение уйти на пенсию бизнесмен объяснил тем, что в Китае испортилась деловая среда и власти стали больше вмешиваться в работу частных компаний.
Комментарии3
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igorrrpadlowitchs 08 сентября 2018 | 08:47
Умный человек! Не каждый может остановиться в процессе зарабатывания денег! Теперь человек будет наслаждаться жизнью, а не над златом чахнуть! Таких единицы!
neburzhui2 08 сентября 2018 | 08:54
«Знакомьтесь, Джо Блэк»
ss2020 08 сентября 2018 | 09:01
решил не искушать судьбу...а то винипух придумает неизбежную инновацию... деменция не имеет национальности!)