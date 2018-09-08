Один из самых богатых людей Китая основатель компании Alibaba решил уйти на пенсию

Джек Ма заявил, что покинет пост главы компании в ближайший понедельник, сообщает The New York Times. Миллиардер останется в совете директоров и продолжит следить за управлением компании.

Своё решение уйти на пенсию бизнесмен объяснил тем, что в Китае испортилась деловая среда и власти стали больше вмешиваться в работу частных компаний.