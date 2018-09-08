Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уточнить границы республики...

Об этом пишет сайт «Кавказский узел». Вопросом должна заняться Госкомиссия. Сайт напоминает, что в конце августа общественная организация «Опора Ингушетии» сообщила о строительстве, которое в Ингушетии начали рабочие из Чечни под охраной чеченских силовиков.

За последние дни они продвинулись на километры вглубь Ингушетии, но власти республики оставили эти действия без публичной реакции, пишет «Кавказский узел».