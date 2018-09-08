Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уточнить границы республики
Об этом пишет сайт «Кавказский узел». Вопросом должна заняться Госкомиссия. Сайт напоминает, что в конце августа общественная организация «Опора Ингушетии» сообщила о строительстве, которое в Ингушетии начали рабочие из Чечни под охраной чеченских силовиков.
За последние дни они продвинулись на километры вглубь Ингушетии, но власти республики оставили эти действия без публичной реакции, пишет «Кавказский узел».
Комментарии25
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pyco_mypucmo 08 сентября 2018 | 08:35
Они больше не те, кто «победил Гитлера». Они те, кто насрали у тебя возле двери под коврик. И потом обязательно скажут «это не мы».
https://site.ua/look.gorky/15261-dvalbaniya-abo-dva-debila-eto-sila/
igorrrpadlowitchs 08 сентября 2018 | 08:42
pyco_mypucmo: ползучая аннексия осла в адидасе ?
gordy 08 сентября 2018 | 08:45
Чего хочет Рамзан, того не миновать?
patrikk_1 08 сентября 2018 | 08:47
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уточнить границы республики...
Просьбами и челобитными к Белому царю дело не решить, чеченцы с ингушами должны разобраться как мужчины.
balamuto 08 сентября 2018 | 08:56
patrikk_1: Патрик, это самый гнусный тролль на Эхе.
В жизни он очень труслив и жалок, что и пытается восполнить самоутверждением на клавиатуре, спрятавшись за монитором .Мышь, одним словом, мелкий провокатор.
encopresis 08 сентября 2018 | 09:06
patrikk_1: Смотри, как бы они потом сообща из тебя девочку не сделали. Хотя ты и так давно евнух.
goodman 08 сентября 2018 | 09:19
patrikk_1: В старину были убогие, которые выставляли свои язвы на всеобщее обозрение, тем самым вызывали "шокирование", отвращение и жалость. Не знаю, patric, кем ты являешься на самом деле, но эмоциональное омерзение вызываешь.
semia 08 сентября 2018 | 08:56
Имеет ввиду всю территорию России Кадыров?
lenin3 08 сентября 2018 | 08:53
И от тайги до Британских морей Великая Ичкерия всех сильней!
tvitov66 08 сентября 2018 | 08:57
lenin3: я думаю что каДыркину не миновать междоусобных расприй на границе Ичкерии с Маньчжурией
irinakingsize1 08 сентября 2018 | 09:08
igorrrpadlowitchs: Осторожнее, в Чечне ослов насилуют все кому не лень, даже если они в адидасе.
vezdehod 08 сентября 2018 | 09:12
Если так дело пойдёт и дальше. то он может довести её до границ Кремля.
igorrrpadlowitchs 08 сентября 2018 | 08:44
pyco_mypucmo: началось- тварь всегда хочет большего!
sergo_25_26 08 сентября 2018 | 08:36
Знаем мы эти уточнения границ. Почуял плохое кадырка. Свалить хочет. Сепаратюга.
anemon 08 сентября 2018 | 08:54
sergo_25_26: Вашими бы устами...
eniro 08 сентября 2018 | 09:14
sergo_25_26: anemon: Думаю, что платить все равно будете...
yralez 08 сентября 2018 | 08:40
Вот так и Москва строилась........в московскую империю.
tvitov66 08 сентября 2018 | 08:59
yralez: скорее в московское княжество в рамках могучей ичкерской империи
tv_victim 08 сентября 2018 | 08:47
"Жалко, королевство маловато, разгуляться мне негде. Ну, ничего, я поссорюсь с соседями. Это я умею!"
"Золушка". Фильм.
vladimirgornitsky 08 сентября 2018 | 08:58
Про стремление Кадырова стать лидером всего Кавказа давно было известно. Теперь это стремление он начал реализовывать на практике. Это, видимо, только начало. И чем сильнее будет становиться Грозный, тем слабее - Москва. Сюзерен, который явно боится своего вассала и позволяет ему плевать на себя, долго не продержится.
vinidbi 08 сентября 2018 | 09:02
vladimirgornitsky: Долго-понятие растяжимое!!!
gvs 08 сентября 2018 | 09:03
И что же они на километры вглубь строят? Великую Чеченскую Стену? )))
timber_head 08 сентября 2018 | 09:09
Ну вот и начал кавказский царек, обутый, одетый и вооруженный заботами Путина, дестабилизировать обстановку внутри России. И попробуй ему теперь это запрети - у него далеко не дудаевские ополченцы, а прекрасно обученные, экипированные и лично ему преданные головорезы. В общем, с самого начала любому нормальному человеку было понятно, что так будет - этого амбициозного ушлепка на тысячу километров нельзя было подпускать к власти. Но Вова ему её дал, причем абсолютную. Скоро будем все вместе снова расхлебывать его глупость и недальновидность.
irinakingsize1 08 сентября 2018 | 09:12
Не люблю цирк. Зачем дрессировать диких животных? Ведь все равно дождется,когда ты лопухнулся, повернулся задом или не в тонусе, расслабился и захочет тебе голову отгрызть.
shmuel63 08 сентября 2018 | 09:15
"Ноздрев. Ну, я тебе покажу свое владенье. Вон граница. Все, что ты видишь по эту сторону, все это мое. И по ту сторону, весь этот лес, который вон синеет, и все, что за лесом, все мое. " ("Мертвые души")