Грузия экстрадировала в США россиянина Андрея Тюрина
Его обвиняют в хакерских атаках в период с 2012 по 2015 год. По данным Секретной службы США, россиянин похитил персональные данные более чем ста миллионов клиентов разных компаний, пишет РБК. 35-летнего Тюрина накануне доставили в Нью-Йорк, где он предстал перед Манхэттенским федеральным судом на первичных слушаниях. Свою вину россиянин не признаёт, сообщает агентство Блумберг.
Тюрина обвинили по 10 пунктам, максимальный срок наказания может составить более 90 лет тюрьмы.
Комментарии7
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mariupol1953 08 сентября 2018 | 08:35
Как он там оказался?
patrikk_1 08 сентября 2018 | 08:45
Грузия экстрадировала в США россиянина Андрея Тюрина...
Введите таможенный сбор 100 евро с человека, за пересечение российской-грузинской границы.
tvitov66 08 сентября 2018 | 08:53
patrikk_1: наше мудрое ПУровительство уже давно разрываться между возможностями и необходимостями всем все ввести, как можно больше и как можно глубже, и поверь мой ватный друг - вам тоже введут
dmitry35 08 сентября 2018 | 08:40
Теперь Грузия кроме фруктов, вина и чая экспортирует россиян в страны западного альянса.
vezdehod 08 сентября 2018 | 09:09
dmitry35:
Теперь Грузия кроме фруктов, вина и чая экспортирует россиян в страны западного альянса.
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Так Россия сама в этом виновата - надо развивать торговлю и тогда, могла бы и сговориться.о экспорте в Россию
curious69_ 08 сентября 2018 | 08:55
Интересно.. Кто куратор у Тюрина в ФСБ? Если "хакер" вскрывает сто миллионов персональных данных, то это 100% работает не в одиночку и вряд ли какая нибудь банда ,кроме ФСБ способна работать с такой базой данных.
poluputing 08 сентября 2018 | 09:19
Поберегитесь ребятишки гнезда путиноидова, если нагадили где-то, дальше Замухосранска не суйтесь.