Бывшего советника Трампа приговорили к 14 дням заключения за ложные показания по делу о вмешательстве РФ в выборы
Бывшего советника Дональда Трампа приговорили к 14 дням заключения за ложные показания по делу о российском вмешательстве в выборы. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на решение суда. Джорджу Пападопулосу также назначили 200 часов общественных работ и штраф около 10 тысяч долларов. Затем год он будет находиться под наблюдением. В решении суда говорится, что Пападопулос солгал ФБР о своих контактах с представителями России во время президентской кампании, чтобы свести к минимуму свою роль как свидетеля. Прокуроры просили приговорить его к 6 месяцам лишения свободы.
Комментарии6
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sergo_25_26 08 сентября 2018 | 08:33
Попал Папандопулус
patrikk_1 08 сентября 2018 | 08:35
Бывшего советника Трампа приговорили к 14 дням заключения за ложные показания по делу о вмешательстве РФ в выборы...
Дональд Трамп ссыт жидоарийского фюрерка Джорджа Пападопулоса, ох как ссыт.
vladimirgornitsky 08 сентября 2018 | 08:54
Первый пошел.
Остается дождаться команды "А теперь - чубатый!"
nadiama 08 сентября 2018 | 09:02
Пападопулос будет выносить горшки из под бабок в домах престарелых?! Класс!!
vezdehod 08 сентября 2018 | 09:04
Алексея Навального приговорили к 30 (тридцати) суткам за т. что ничего не сделал.
fmsf FMSF 08 сентября 2018 | 09:08
А в России свидетели лгут безбоязненно.
Пора в ГПК, УПК, КАС и иные кодексы вводить нормы допускающие ложь свидетелей.
О чем они должны давать подписку на туалетной бумаге.