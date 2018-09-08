В Москве сегодня откроют концертный зал «Зарядье»
Мероприятие приурочено к празднованию Дня города. Новый концертный зал, который, по утверждению проектировщиков, обладает уникальными акустическими и техническими параметрами, собираются открывать с большой помпой. На сцене выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Кроме того, приглашены звезды оперной сцены – Анна Нетребко, Юсиф Айвазов и другие, а также пианисты Денис Мацуев и Даниил Трифонов.
Как пишет «Русская служба BBC», прийти на церемонию открытия зала смогут только обладатели именных пригласительных. Транслировать мероприятие будет телеканал «Россия 1».
Строительство объекта обошлось в 8 миллиардов рублей. Предметом гордости создателей стал главный зал комплекса, оснащенный сценой-трансформером и рассчитанный более чем на 1,5 тысячи зрителей. Завтра в «Зарядье» пройдет вторая часть торжественного открытия концертного зала. Там выступит Российский национальный оркестр под управлением Михаила Плетнева.
Комментарии9
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yralez 08 сентября 2018 | 08:09
Значит, чума гуляет по РФ вовсю.
Иначе бы воры пир не устраивали.
vezdehod 08 сентября 2018 | 09:16
В Москве сегодня откроют концертный зал «Зарядье»
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И...Это в день Т И Ш И Н Ы?
arye_11 08 сентября 2018 | 08:10
Мероприятие приурочено к празднованию Дня города....
...на 1% и к завтрашним выборам на 99%
venq 08 сентября 2018 | 08:55
arye_11: сегодня день тишины. а Вы про 99%. нехорошо. нарушаете. :D
ly4_sveta 08 сентября 2018 | 08:23
Ну, все, - Путин споёт, Медведев спляшет, а
Собянин стишок прочтёт. Ну, раз пошла такая
пьянка, да ещё в «день тишины», готовь соленый
огурец...
Праздничные гуляния вокруг открытого ящика Пандоры.
sergo_25_26 08 сентября 2018 | 08:29
А что нам поэтому поводу скажет начальник крымского цеха, Горный АлександЕр.
venq 08 сентября 2018 | 08:32
а завтра перед второй частью торжественного открытия, работники общепита будут двигать на колесиках такие специальные мобильные урны для голосования с ликеро-водочными клапанами-краниками. :D
sasass 08 сентября 2018 | 08:38
Россия пляшет и поет уже без Кобзона ,но уже на пороге российского Апокалипсиса....
marek 08 сентября 2018 | 09:05
Есть ли у Москвы история? Каждый приходящий градоначальник, каждая смена власти - это снос под корень всей прошлой истории и возведение на голом месте очередной новостройки. При этом модель режима управления не меняется. Всё то же презрение к человеческой личности, всё то же втаптывание в грязь народа.
Хорошо, хоть Пётр на новом месте построил столицу.
Наполеон пришёл - сожгли Москву.
Красные пришли - снесли к чертям всё, что угодно.
Пришёл Лужков - опять пол Москвы под нож.
Собянин - та же история. И ладно бы строили на месте каких-нибудь панелек. Так нет! Здания XVIII-XIX века сносят за милую душу.
Зарядье... там был концертный зал "Россия"... построенный вместе с гостиницей на месте снесённой исторической постройки... Да зарасти оно травой!