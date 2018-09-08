В Москве сегодня откроют концертный зал «Зарядье»

Мероприятие приурочено к празднованию Дня города. Новый концертный зал, который, по утверждению проектировщиков, обладает уникальными акустическими и техническими параметрами, собираются открывать с большой помпой. На сцене выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Кроме того, приглашены звезды оперной сцены – Анна Нетребко, Юсиф Айвазов и другие, а также пианисты Денис Мацуев и Даниил Трифонов.

Как пишет «Русская служба BBC», прийти на церемонию открытия зала смогут только обладатели именных пригласительных. Транслировать мероприятие будет телеканал «Россия 1».

Строительство объекта обошлось в 8 миллиардов рублей. Предметом гордости создателей стал главный зал комплекса, оснащенный сценой-трансформером и рассчитанный более чем на 1,5 тысячи зрителей. Завтра в «Зарядье» пройдет вторая часть торжественного открытия концертного зала. Там выступит Российский национальный оркестр под управлением Михаила Плетнева.