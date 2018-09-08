Полиция просит установить административный надзор за координатором «Левого фронта» Сергеем Удальцовым
Это связано с тем, что он дважды был признан виновным в совершении административных нарушений, — рассказала жена оппозиционера. В интервью «Эху Москвы» Анастасия Удальцова отметила, что вместе с членом СПЧ Андреем Бабушкиным надеется добиться отмены одного из дел. Удальцова добавила, что заседание суда может состояться в ближайший понедельник.
Комментарии8
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yralez 08 сентября 2018 | 08:12
А он без надзора ?
Нет постоянной слежки и прослушки , правда ?
neburzhui2 08 сентября 2018 | 09:04
Боятся - значит уважают.
mosser 08 сентября 2018 | 08:22
Блин вообще, что опять в партизаны идти? Эта власть реально достала.
sergo_25_26 08 сентября 2018 | 08:31
За ним надзор нужен. Он любит втихаря в мавзолее переночевать.
j_partizan 08 сентября 2018 | 08:32
Нужен не административный надзор за Удальцовым, а общественный надзор за деятельностью судов.
marek 08 сентября 2018 | 08:47
Что они называют административным надзором? Запрет выходить из подъезда?
sasass 08 сентября 2018 | 09:00
Ложная боязнь власти - Удальцев не тот возбуждатель ...
grigorcar 08 сентября 2018 | 09:07
кого просит?