Полиция просит установить административный надзор за координатором «Левого фронта» Сергеем Удальцовым

Это связано с тем, что он дважды был признан виновным в совершении административных нарушений, — рассказала жена оппозиционера. В интервью «Эху Москвы» Анастасия Удальцова отметила, что вместе с членом СПЧ Андреем Бабушкиным надеется добиться отмены одного из дел. Удальцова добавила, что заседание суда может состояться в ближайший понедельник.