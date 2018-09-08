Власти Петербурга отозвали разрешение на завтрашнюю акцию сторонников Алексея Навального

Это объясняется аварией на водопроводе в районе площади Ленина. Чиновники предложили перенести мероприятие подальше от центра, организаторы на эти условия соглашаться не собираются — рассказал «Эху Москвы» глава петербургского штаба политика Денис Михайлов.

В Смольном говорят, что акция на площади Ленина будет считаться несогласованной.

Акции против пенсионной реформы сторонники Навального завтра собираются провести в разных городах. В большинстве случаев местные власти согласовать митинги отказались.