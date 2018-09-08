Власти Петербурга отозвали разрешение на завтрашнюю акцию сторонников Алексея Навального
Это объясняется аварией на водопроводе в районе площади Ленина. Чиновники предложили перенести мероприятие подальше от центра, организаторы на эти условия соглашаться не собираются — рассказал «Эху Москвы» глава петербургского штаба политика Денис Михайлов.
В Смольном говорят, что акция на площади Ленина будет считаться несогласованной.
Акции против пенсионной реформы сторонники Навального завтра собираются провести в разных городах. В большинстве случаев местные власти согласовать митинги отказались.
Комментарии14
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bazilgu 08 сентября 2018 | 08:08
Как же эти путиноиды паталогически лживы! Знают, что плюют на Конституцию, но трусят прямо сказать. Лгут, изворачиваются. Ну тут уж "Каков поп- таков и приход".
Трусость+ подлость= путинщина.
taglit 08 сентября 2018 | 08:11
bazilgu: питерская власть - дешевые провокаторы.
antiboh 08 сентября 2018 | 08:22
как же они его боятся, даже имени.
vladimirgornitsky 08 сентября 2018 | 08:13
Подлый трюк. Чтобы не осталось времени ни обжаловать, ни оповестить всех о запрете и переносе.
А что касается аварии на водопроводе - так это дело нехитрое. Сейчас идет сериал "Домашний арест", так там мэр, чтобы оправдать перед женой поездку к любовнице, дает команду полгорода обесточить. А уж ради такой важной цели, как возможность метелить протестующих на законном основании, оставить людей без воды сам бог велел.
venq 08 сентября 2018 | 08:19
vladimirgornitsky: властное гавнюшатство не знает предела. :D
venq 08 сентября 2018 | 08:23
и чего власть так переживает. если много народа придет, - любую аварию затопчат, не то что водопроводную. :D
alexakimfaa 08 сентября 2018 | 08:25
Власти Петербурга согласовали эту протестную акцию сторонников Навального и противников повышения пенсионного возраста?..Согласовали..Тогда чего они задом своим завертели - ""отзываем","не разрешаем", и т.п.? Конституцию РФ почитайте, идиоты!...
sbk 08 сентября 2018 | 08:28
Подленько. Не к лицу это российской власти, которая "ничего не боится", как мы помним со слов нацлидера.
cherepovets 08 сентября 2018 | 08:36
Все равно придем
marek 08 сентября 2018 | 08:41
А что, это логично для тупорылых идиотов, сидящих наверху властной пирамиды.
Ради своей возможности воровать и паразитировать, эти одноклеточные способны только на насилие и запреты. Но за прошлое бездействие российское население должно (если не согласно подохнуть с голоду) протестовать в менее комфортных условиях, чем могло быть лет пятнадцать тому назад. Теперь за возможность быть услышанным властью придётся платить дороже - синяками, кровью. Сами виноваты. Но уж, что есть. Борьба за свои права или жалкая смерть возле мусорных контейнеров.
mariupol1953 08 сентября 2018 | 08:44
Кто бы сомневался,по всей стране запугивание,аресты несогласных.Так что завтра очередное шоу "космонавтов" с глумлением над пришедшими поучаствовать в протесте.Ждём-с. АУ ГАРАНТ КОНСТИТУЦИИ,
mosser 08 сентября 2018 | 08:46
Путин-наше все! Нам даже до армян далекоооо
sasass 08 сентября 2018 | 09:03
Кремль гаркнул и генерал- губернатор сбрендил...
grigorcar 08 сентября 2018 | 09:05
запретили проведение акции в связи с тем, что ранее в этом месте на это время был запланирован порыв водопровода.