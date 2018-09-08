Франция обвинила Россию в попытке перехватить сигналы военного спутника
«Это шпионаж», — сказала французский министр обороны Флоранс Парли. Как напоминает BBC, ранее Вашингтон обращался за разъяснениями к Москве, после того как в 2015 году российский спутник приближался к двум американским.
Комментарии17
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venq 08 сентября 2018 | 08:09
вот, техника развивается! в будущем году никаких военных сигналов не потребуется. потому что сегодня всякий желающий на свой гаджет может их уже принимать. :D
patrikk_1 08 сентября 2018 | 08:10
Франция обвинила Россию в попытке перехватить сигналы военного спутника...
А кто такая Франция? Ну, ладно бы Белоруссия обиделась на то, что русские специалисты шпионят за белорусскими военными спутниками, если у них такие есть, но чего Франция из себя целочку строит? Париж, наряду с Вашингтоном и Брюсселем - главные цели российского удара возмездия.
banyi4 08 сентября 2018 | 08:14
patrikk_1: А что делать? C волками жить по волчьи выть )
yan18 08 сентября 2018 | 09:07
banyi4: Может этот расейский спутник пытался выйти замуж за амерские или французский шоб на Запад слинять?
pyco_mypucmo 08 сентября 2018 | 08:16
patrikk_1: сявки все они там, на фоне вставшей скален.
midnightblues 08 сентября 2018 | 08:29
patrikk_1: Твой главный удар возменздия-обосранные штаны
Только там ты можешь возмущать пространство извенржением дерьма
Больше ты нахр никому не нужен
kamen_12 08 сентября 2018 | 08:42
midnightblues: Зачем визжать пошлятиной? Никто не впечатлится.
midnightblues 08 сентября 2018 | 08:54
kamen_12: Мне начинает казаться,что все пригожинские и ты тоже-реальные дети его
Работал он уборщиком в интернате женщин с тяжолыми формами идиотизма
и после там народилось вас пачками
chahtarmukola 08 сентября 2018 | 08:35
patrikk_1: ПУТРЯ, СМОТРИ И У ТЕБЯ ТАМ СЗАДИ ПРИСТРОЯТСЯ..
yan18 08 сентября 2018 | 09:03
patrikk_1: Франция это государство ,одно из членов НАТО и государство ЕС-чьим сырьевым придатком , является путенская Россия...
putin_itogy 08 сентября 2018 | 08:14
Кремлёвский Дарт Вердер уже гадит по всей Вселенной.
И раши ему стало мало, и Земли..
Даа, какого Упыря оставил после себя Паханом, уральский алкаш бандюган Боря..
korikov 08 сентября 2018 | 08:20
"В попытке"?
Может просто Франция впервые за всё время смогла запеленговать работу российского спутника?
Ну и эти действия России абсолютно нормальные и законные. Франция - страна НАТО, военного блока, чья дактрина определяет Россию как врага. Что они ждали, что к ним будут относиться как к союзнику?
И ещё: Франция и Германия вечные терпилы от своего союзника США, американцы присвоили их золотой запас, прослушивают их руководство и даже личную связь руководителей этих стран, разместили там военные базы, обязали их соблюдать санкции, которые несут вред экономике их стран и так далее.
sergo_25_26 08 сентября 2018 | 08:25
Это не шпионаж просто русские любопытные очень. Лишняя хромосома покоя не дает. Синдро́м Да́уна (трисомия по хромосоме 21) — одна из форм геномной патологии, при которой чаще всего кариотип представлен 47 хромосомами вместо нормальных 46, поскольку хромосомы 21-й пары, вместо нормальных двух, представлены тремя копиями (см. также плоидность). Вики.
mumaras 08 сентября 2018 | 08:37
Через дырку в корпусе прослушивают?
j_partizan 08 сентября 2018 | 08:41
Шпионаж за шпионами - это нормально.
grigorcar 08 сентября 2018 | 09:02
журналисты - путанники.
министр не обвиняла москву, а объясняла, чем занимался ее спутник.
российский же спутник, скорее всего, был связным, или просто любопытным зевакой слоняющимся по космосу.
вор у вора дубинку отнял?
sasass 08 сентября 2018 | 09:07
Странно - разве можно запретить ловить исходящие сигналы , это все равно , что запретить думать и говорить..