В Оренбургской области 75 школьников «помазали» нефтью» и назвали «роснефтятами»

Об этом сообщает сайт «ВолгаНьюс». Он уточняет, что это очередной набор в так называемые «Роснефть-классы» — десятиклассники будут изучать основы нефтегазового дела, ездить на промысловые объекты и участвовать в мероприятиях компании. После церемонии «помазания» нефтью детям повязали галстуки корпоративного серого цвета.