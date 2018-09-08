В Оренбургской области 75 школьников «помазали» нефтью» и назвали «роснефтятами»
Об этом сообщает сайт «ВолгаНьюс». Он уточняет, что это очередной набор в так называемые «Роснефть-классы» — десятиклассники будут изучать основы нефтегазового дела, ездить на промысловые объекты и участвовать в мероприятиях компании. После церемонии «помазания» нефтью детям повязали галстуки корпоративного серого цвета.
Комментарии5
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shmuel63 08 сентября 2018 | 07:39
Новая религия. Газ-батюшка и нефть-матушка
kir_pich_101 08 сентября 2018 | 07:40
Еще пара проверок типа гоп-стоп в подворотне и кошелек в трамвае и путевка в жизнь готова?
mmm_333 08 сентября 2018 | 07:41
Родители у этих школьников лохи-терпилы.
michael_zagorsk 08 сентября 2018 | 07:44
Интересно, мои ребятки учителя технологи пускачи даже и помыслить не могли, что когда их из Губкина на Октябрьской выпускали, что такое случится. Тото один из ближайших друзей в Амстердаме оказался.
michael_zagorsk 08 сентября 2018 | 07:48
michael_zagorsk:
Признаюсь, двое из крупнейших спецов в Москве. ДЭнги? Да.