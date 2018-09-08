Причиной грубой посадки Боинга в аэропорту Сочи 1 сентября считают внезапный порыв ветра

Он буквально вытолкнул самолёт за пределы посадочной полосы, рассказал близкий к расследованию источник газеты «Коммерсант». Эксперты выяснили, что лайнер заходил на посадку в штатном режиме. Проблема у экипажа возникла неожиданно, когда самолёт снизился примерно до сотни метров, его скорость резко увеличилась и Боинг, вместо того чтобы продолжить снижение, резко устремился вперёд. Это не было связано с действиями экипажа. Межгосударственный авиационный комитет сейчас выясняет, почему пилоты, которых предупреждали об опасном сдвиге ветра, решились на посадку. В результате пострадали два десятка пассажиров, и скончался от сердечного приступа сотрудник, который помогал эвакуировать людей.