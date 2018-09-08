Пентагон объявил о старте учений на юге Сирии
По данным источников CNN, это решение стало ответом на действия России, предупреждавшей Вашингтон о намерении провести военные операции в районе базы коалиции. В Центральном военном командовании США подчеркнули, что Москва проинформирована о начале учений.
Комментарии2
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sensei54 08 сентября 2018 | 07:43
Пентагон объявил о старте учений
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Никто там летать-стрелять болванками по мишеням не будет.
Это в переводе (для идиотов) означает, что ВС США приведены в состояние БГ-1.
liquidsky__ 08 сентября 2018 | 07:47
Уроков Вьетнама хватило на 50 лет.