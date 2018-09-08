Бизнесмена Николая Глушкова, убитого в Лондоне в марте этого года, возможно, пытались отравить
Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на источники в правоохранительных органах Великобритании. Соратник Бориса Березовского, бывший топ-менеджер Аэрофлота в 2003 году сам утверждал, что был отравлен ядом после того как с двумя россиянами выпил шампанского в отеле. Тогда полиция восприняла слова Глушкова скептически. В этом году, через неделю после отравления Скрипалей, бизнесмен был найден задушенным в своём доме. На первом этапе расследования в Лондоне не связывали дело Глушкова и дело Скрипалей. Теперь в полиции не исключают, что Глушков, критиковавший российскую власть, в итоге стал жертвой профессиональных убийц.
Комментарии4
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mmm_333 08 сентября 2018 | 07:39
Логично и объяснимо.
valerio07 08 сентября 2018 | 07:43
Почему-то "российские спецслужбы" травят нынешних и бывших российских граждан исключительно на территории Великобритании. Не странно ли это?
iakov 08 сентября 2018 | 07:49
valerio07:
Нет, не странно, если учитывать их повышенную концентрацию на этой территории.
liquidsky__ 08 сентября 2018 | 07:45
Oops, i did it again...
Ждем новых фоток Петрова и Сидорова )