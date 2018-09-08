В Петербурге заложат первый камень Музея блокады

Общая стоимость строительства оценивается примерно в шесть миллиардов рублей. Закладной камень на Смольную набережную привезут с Невского пятачка. Как ранее говорил директор Центра выставочных и музейных проектов Сергей Важенин, на нем установят табличку с одной из цитат Ольги Берггольц о блокаде Ленинграда. После строительства музея этот камень останется внутри здания. Церемония приурочена ко Дню памяти жертв блокады. Музейно-выставочный комплекс должен появится в Петербурге в начале 2020 года. Его площадь составит почти тридцать тысяч квадратных метров. В музее блокады планируется открыть «Институт памяти», а в основу экспозиции войдут дневники жителей блокадного Ленинграда, письма, а также архивные документы. В создании музея участвуют эксперты Европейского университета и Института истории РАН.